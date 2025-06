Le Borse di Studio in memoria di Salvatore Cucè della Fillea Cgil

La Fillea CGIL Calabria prosegue con impegno il suo tour regionale di consegna delle borse di studio dedicate agli studenti vincitori di un progetto volto ad avvicinare le nuove generazioni al tema cruciale della sicurezza sul lavoro. Un’iniziativa che, attraverso simboli di impegno e memoria, mira a mantenere viva l’attenzione su una delle sfide più drammatiche del nostro Paese.

Dopo le prestigiose tappe presso l’IIS “Margherita Hack” di Cotronei, lo scorso 31 marzo, e l’Istituto Comprensivo “Beato Francesco Maria Greco” di San Giacomo d’Acri, avvenuta l’8 aprile, nei giorni scorsi è stato il turno del Polo Tecnico – Professionale “Aletti – Filangeri” di Trebisacce, che ha accolto con grande partecipazione, nei giorni scorsi, la consegna delle borse di studio in memoria dei caduti sul lavoro. La cerimonia si è svolta presso l’aula magna del plesso scolastico “Filangieri”. Domani, mercoledì 4 giugno, sarà la volta della premiazione delle borse di studio in memoria di Salvatore Emanuel Cucè. La manifestazione, organizzata dalla Fillea Cgil Calabria, dall’associazione “Amici di Salvatore”, dalla Cgil Area vasta Cz – Kr – Vv e dall’istituto Omnicomprensivo “D. Borrelli” Santa Severina – Roccabernarda, si svolgerà, alle 10,30, presso la scuola media statale di Roccabernarda. Dopo i saluti di Antonietta Ferrazzo, dirigente dell’Istituto Omnicomprensivo “D. Borrelli”, e del sindaco di Roccabernarda, Luigi Foresta, interverranno Enzo Scalese, segretario generale Cgil Area Vasta Cz – Kr – Vv, Stefania Venditti, presidente associazione “Amici di Salvatore”. Le conclusioni saranno tratte da Simone Celebre, segretario generale della Fillea Cgil Calabria.

La cerimonia di consegna delle borse di studio presso l’istituto “Filangieri” è stato un momento di grande significato, introdotto dai saluti del dirigente scolastico Alfonso Costanza e del sindaco di Trebisacce, Francesco Mundo. Sono intervenuti, inoltre, Simone Celebre, Segretario Generale della Fillea Cgil Calabria, Andrea Ferrone, Segretario Generale della Cgil Pollino-Sibaritide-Tirreno, Sara Malaj, figlia di un lavoratore tragicamente scomparso sul lavoro, e Francesco Piro, Segretario Provinciale della Flc Cgil Cosenza. La manifestazione è stata moderata da Rita Scalzo e si è conclusa con l’intervento di Giulia Bartoli, Segretaria Nazionale della Fillea Cgil.

“Con l’indizione di queste borse di studio – ha dichiarato il segretario generale della Fillea Calabria, Simone Celebre – abbiamo voluto sensibilizzare e coinvolgere attivamente i giovani su una piaga che non conosce tregua: gli incidenti mortali sul lavoro. È nostro dovere mantenere alta l’attenzione su questa emergenza, rafforzando la cultura della prevenzione e della tutela dei diritti. Questi premi sono un segno di memoria e di impegno: non solo favoriamo la formazione di una nuova generazione più consapevole, ma rendiamo eterno il ricordo di chi ha perso la vita in assenza di adeguate misure di sicurezza. Educare i giovani al rispetto e alla tutela della vita sul lavoro rappresenta il modo più efficace per costruire un futuro libero da tragedie.”

La Fillea Cgil Calabria, nel ringraziare vivamente il dirigente scolastico Alfonso Costanza e l’intera comunità del Polo “Aletti – Filangeri” di Trebisacce per aver accolto con entusiasmo e partecipazione l’iniziativa, auspica che il messaggio di memoria e responsabilità possa continuare a diffondersi in tutte le realtà scolastiche della Regione e da appuntamento per domani presso la scuola media di Roccabernarda.