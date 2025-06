“Il 2 giugno ci ricorda quanto sia fondamentale per tutti i livelli istituzionali, politici, economici, sociali e culturali, intensificare l’impegno per irrobustire l’unità nazionale e la coesione europea attorno ai simboli della Repubblica e i valori costituzionali da difendere ogni giorno per il bene delle nostre comunità”.

E’ quanto afferma il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso in occasione del 79° anniversario della fondazione della Repubblica.