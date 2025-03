Infrastrutture, Furgiule (Lega): “Interventi su viabilità ed elettrificazione jonica segnale attenzione ministro Salvini”

“L’odierno vertice al Mit sugli investimenti e i progetti per la viabilità e i collegamenti del territorio calabrese rappresenta l’ennesimo segnale dell’attenzione del ministro Salvini alle necessità del nostro territorio. Gli investimenti di circa 3,8 miliardi per sviluppo e riqualificazione della SS 106 Jonica, con interventi su tratte come Catanzaro – Crotone o la Sibari – Corigliano sono il più chiaro esempio del cambio di passo che è stato impresso allo sviluppo infrastrutturale della nostra regione. Allo stesso modo, è positivo l’avvio dei lavori di elettrificazione della linea ferroviaria Jonica: la maggiore efficienza che questi interventi produrranno nei collegamenti genererà ricadute positive per il territorio e per tutta l’utenza che fruisce quotidianamente di questa direttrice fondamentale per la Calabria. Questi interventi, insieme anche con la rinnovata attenzione alla sicurezza della sibaritide, come dimostra la recente elevazione del commissariato di Corigliano Rossano a sede Primo Dirigente, sono la migliore risposta che stiamo dando per rendere più moderno ed efficiente il Mezzogiorno. Abbiamo archiviato la stagione dei ritardi, dei rinvii e dei no a priori di certa politica. Avanti così”.

Lo dichiara il deputato calabrese della Lega Domenico Furgiuele.