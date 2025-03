Gruppo PD chiede blocco chiusura reparti prevenzione crimine di Cosenza e Siderno

Il gruppo del Pd in Consiglio regionale annuncia la presentazione di una mozione urgente “per chiedere il blocco della chiusura dei Reparti Prevenzione Crimine di Cosenza e Siderno, due presidi fondamentali – si legge in una nota – nella lotta alla criminalita’ organizzata e nella tutela della sicurezza dei cittadini calabresi. La proposta di razionalizzazione del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, che prevede la chiusura di sette Reparti Prevenzione Crimine, tra cui quelli di Cosenza e Siderno, rappresenta una minaccia gravissima alla sicurezza del nostro territorio, gia’ fortemente provato dalla presenza di organizzazioni criminali. La Polizia di Stato, con la sua presenza capillare sul territorio, ha garantito negli anni un controllo fondamentale, e la chiusura di queste strutture indebolirebbe sensibilmente il sistema di difesa del nostro popolo”.

“Chiediamo al Governo regionale di opporsi fermamente a questa decisione e di intervenire per fermare la chiusura di questi Reparti, simbolo della lotta alla ‘ndrangheta e alla criminalita’. Non possiamo accettare che in nome della razionalizzazione vengano sacrificati presidi essenziali di legalita’ e sicurezza”, ha dichiarato il capogruppo Mimmo Bevacqua, dopo la presa di posizione assunta dal consigliere reggino Giovanni Muraca. Il gruppo del Pd sottolinea inoltre che, “oltre al danno alla sicurezza, la chiusura di questi Reparti comporterebbe anche un aumento dei costi di gestione e una logistica inefficiente per le forze dell’ordine. E’ necessario, invece, un potenziamento delle risorse destinate alla sicurezza, con un impegno concreto del Governo regionale per proteggere i calabresi”.