8 marzo, Capponi: “Regione Calabria impegnata a promuovere politiche concrete a favore delle donne”

“Oggi, 8 marzo, in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle Donne, ci fermiamo a riflettere su quanto è stato fatto e su quanto ancora resta da fare per garantire un futuro di uguaglianza e libertà per tutte le donne. Questa giornata non è solo un’occasione di celebrazione, ma un richiamo forte a continuare a lottare per i diritti delle donne, per la loro sicurezza, la loro autonomia e il loro pieno riconoscimento in ogni ambito della società”.

Lo afferma Caterina Capponi, assessora alle Politiche sociali e alle Pari opportunità della Regione Calabria. “La Regione Calabria, consapevole delle sfide che le donne affrontano ogni giorno – prosegue – è impegnata a promuovere politiche concrete a loro favore, come dimostrano le recenti leggi regionali, tra cui quella per il contrasto alla violenza di genere, che testimoniano il nostro impegno a proteggere chiunque sia vittima di abusi e a garantire pari opportunità a tutte. Le misure adottate dalla giunta regionale sono un segno tangibile della volontà di costruire un territorio dove le donne possano essere libere da ogni forma di discriminazione e violenza”.

“La Giornata Internazionale dei diritti delle Donne – afferma l’assessora – ci invita a riflettere sul cammino che abbiamo percorso, ma anche sull’urgenza di continuare a lavorare insieme, come istituzioni, come comunità, affinché i diritti delle donne non siano mai più messi in discussione. È un’occasione per riaffermare il nostro impegno, a livello locale e globale, per un mondo in cui ogni donna possa godere dei diritti fondamentali che le spettano, senza paura, senza ostacoli, con pari dignità e opportunità. Oggi, più che mai, è necessario continuare a costruire una società dove l’uguaglianza di genere non sia un obiettivo da raggiungere, ma una realtà concreta e quotidiana”.