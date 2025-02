Martino (Democraticamente Uniti per la Calabria): “La Regione Calabria provveda in tempi celeri al rinnovo dei contratti dei lavoratori dell’ intero comparto forestale calabrese”

“La Regione Calabria provveda in tempi celeri al rinnovo dei contratti dei lavoratori dell’ intero comparto forestale calabrese”. E’ quanto rilasciato agli organi di stampa da Ivan Martino esponente politico regionale, coordinatore di Democraticamente Uniti per la Calabria e con molta probabilità in lizza per una candidatura alle prossime elezioni regionali in Calabria, in seguito allo stato di agitazione di tutto il settore forestale indetto da Cgil, Cisl e Uil. “C’ era stato un pre accordo formalizzato presso la Cittadella il 9 dicembre 2024, ma ancora nessun dato di fatto “, prosegue l’ esponente politico regionale vibonese molto vicino alle posizioni del Senatore Dem Franco Mirabelli. “Il Presidente della Giunta Regionale Roberto Occhiuto convochi subito un tavolo di confronto con le sigle sindacali per procedere in breve tempo al rinnovo dei contratti. Mi preme, infine, sottolineare il grande lavoro svolto dal segretario regionale della Cgil Calabria Gianfranco Trotta che si dimostra ancora una volta molto sensibile alla situazione dei lavoratori del settore forestale calabrese”.