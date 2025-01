I Csv: “Preoccupa situazione Banco Alimentare della Calabria”

“La vicenda che, in queste ore, ha coinvolto il Banco Alimentare della Calabria ci preoccupa molto. Come CSV calabresi esprimiamo solidarietà al Banco che, dal 1996, offre un servizio indispensabile alle fasce deboli della popolazione, distribuendo pacchi alimentari attraverso una rete che coinvolge oltre 500 enti di terzo settore, ma anche parrocchie e istituti religiosi.

Il rischio di restare senza una sede adeguata mette a rischio il lavoro dei tanti volontari e operatori impegnati, quotidianamente, nell’offrire sollievo alle famiglie fragili. Come Centri di servizio per il volontariato della Calabria auspichiamo che tutte le parti coinvolte possano trovare presto una soluzione affinché Il Banco Alimentare possa continuare a svolgere la sua attività in spazi idonei. La grande quantità di derrate alimentari che transita nei locali dell’associazione, infatti, è proporzionale all’emergenza povertà che investe la nostra regione e che vede, purtroppo, coinvolti anche tanti minori. Ci sembra, dunque, importante sollecitare le istituzioni ad intervenire con azioni di supporto e a tutela di un bene di tutti”.

Lo si legge in un comunicato stampa dei Csv della Calabria.