Elon Musk in Calabria: l’appello di Giuseppe Nucera a Giorgia Meloni

Elon Musk intenzionato a investire in Italia: questa la possibilità riportata da diversi quotidiani nazionali negli ultimi giorni.

Giuseppe Nucera, imprenditore calabrese e fondatore del movimento “La Calabria che vogliamo”, lancia un appello alla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, affinché si faccia promotrice di un dialogo con l’imprenditore americano per la realizzazione di una Gigafactory in Calabria. L’idea prende ispirazione dal successo dello stabilimento aperto da Tesla a Berlino, in Germania, e si propone come un’opportunità unica per rilanciare il Sud Italia e offrire nuove prospettive di sviluppo.

“La Calabria possiede tutte le condizioni favorevoli per ospitare un investimento di questa portata: una bellezza paesaggistica senza eguali, una posizione strategica nel Mediterraneo, la disponibilità di forza lavoro qualificata e, soprattutto il bisogno di opportunità di sviluppo economico e occupazionale”, ha dichiarato Giuseppe Nucera.

Secondo l’imprenditore, un progetto come quello di una Gigafactory rappresenterebbe un volano per l’economia locale, incentivando l’innovazione tecnologica e contribuendo a far diventare la Calabria un hub strategico per la mobilità sostenibile e l’industria del futuro.

“Chiediamo alla Presidente Meloni di cogliere questa straordinaria opportunità e di usare la sua autorevolezza per coinvolgere Elon Musk in un progetto ambizioso che possa rappresentare un punto di svolta per l’intero Mezzogiorno. Una Calabria che attrae investimenti internazionali è una Calabria che si riscatta, che cresce e che si proietta nel futuro”, ha aggiunto Nucera.

L’imprenditore calabrese ha inoltre sottolineato come la regione sia pronta ad accogliere un progetto di questo tipo, grazie anche a incentivi locali e nazionali volti a favorire gli investimenti esteri, alla disponibilità di ampie aree industriali e al crescente interesse per le energie rinnovabili e la sostenibilità ambientale.

Giuseppe Nucera ha ribadito la necessità di unire le forze a livello politico, istituzionale e imprenditoriale per far che questa grande occasione possa concretizzarsi: “Portare Elon Musk in Calabria non è solo un’ambizione, ma un segnale di speranza per i giovani, per le imprese e per tutti i cittadini che credono in una Calabria migliore. La Premier Meloni, legata da ottimi rapporti con Musk, potrebbe favorire questa possibilità. Nel recente passato ha dimostrato attenzione e sensibilità verso la Calabria, firmando a Gioia Tauro l’accordo di coesione”.

L’ex presidente di Confindustria Reggio Calabria conclude: ‘Elon Musk si è dimostrato in questi anni un imprenditore visionario e lungimirante, vedendo e anticipando cose che sfuggono a chiunque altro. Investire in Calabria sarebbe una mossa azzeccata e produttiva, soprattutto in una fase storica che vede entrare nel vivo la realizzazione del Ponte sullo Stretto, infrastruttura destinata a rivoluzionare tutto il sud Italia e proiettare la Calabria davvero al centro del Mediterraneo, verso un futuro ricco di sviluppo’.