Si riunisce in Cittadella il Consiglio direttivo d’ambito dell’Arrical. Ferrari: “Auspico contributo sindaci su servizio idrico integrato e gestione rifiuti urbani”

Il Consiglio direttivo d’ambito dell’Autorità rifiuti e risorse idriche della Calabria si è riunito oggi alla Cittadella regionale. Il presidente di Arrical Sergio Ferrari, è scritto in una nota, ha auspicato “preliminarmente, il contributo fattivo dei Sindaci nella definizione degli obiettivi e delle strategie e nella sfida dell’innovazione delle politiche riguardanti il servizio idrico integrato e di gestione dei rifiuti urbani”.

Ferrari “ha aperto poi la discussione relativa alla elezione del vice presidente, che dopo un breve confronto ha portato alla proposta per la carica del Sindaco di Cassano allo Ionio Gianni Papasso approvata alla unanimità dei presenti”. Sono stati approvati poi il nuovo logo dell’Autorità “per meglio identificare l’ente che si occupa della regolazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica relativi al settore dei rifiuti urbani e al servizio idrico integrato; la modifica di alcune disposizioni dello statuto riguardanti la individuazione del collegio dei revisori dei conti e la rettifica – per un mero errore materiale – della tariffa in relazione alle spese di spese di funzionamento dell’Autorità; l’avvio di un campagna di ascolto dei territori e di tutti i sindaci calabresi attraverso l’attivazione delle Conferenze territoriali di zona al fine della condivisione di strategie e obiettivi”.

Il direttore generale del Gestore unico del SII Sorical Spa Giovanni Marati, è scritto nella nota, “ha sviluppato una comunicazione ad ampio raggio sulla transizione al servizio idrico integrato rappresentando le criticità emerse in occasione dei subentri già realizzati e le attività in essere per traguardare al progetto di gestione unitaria del servizio idrico calabrese, salvaguardando l’imprescindibile equilibrio economico finanziario del Gestore unico. A riguardo molti sindaci presenti hanno formulato una serie di richieste di chiarimento e delucidazioni in merito alla transizione al SII prontamente riscontrate dal punto di vista tecnico dall’ingegnere Marati e dal punto di vista politico dal presidente di Arrical”.

È toccato poi al commissario straordinario di Arrical Luciano Vigna, il quale “ha illustrato le attività in essere dell’Autorità soffermandosi su alcuni obiettivi del segmento idrico e rifiuti e su alcuni aspetti legati alla situazione regionale debiti/crediti dei comuni nel settore dei rifiuti e sull’auspicio di maturazione di prossimi indirizzi uniformi, da parte del Consiglio direttivo, in materia di armonizzazione dei costi di conferimento e royaltie. Il Commissario ha inoltre proposto l’approvazione di una presa d’atto di variazione di bilancio che è stata approvata all’unanimità dei sindaci”.

A conclusione dei lavori è intervenuto l’assessore all’Ambiente Giovanni Calabrese che, conclude la nota, “ha stigmatizzato positivamente il clima di condivisione e partecipazione dei sindaci del Consiglio direttivo quale contributo fattivo per l’avvio di una nuova stagione di governo del servizio pubblico locale in materia di acque e rifiuti”.