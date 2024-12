Manovra, Furgiuele (Lega): “Bene risorse per 106 jonica, attenzione a istanze Calabria”

“Con l’ok in commissione Bilancio ad un emendamento della Lega, in arrivo 270 milioni per la SS 106 Jonica. Risorse fondamentali per un intervento atteso dal territorio, un asse viario strategico per i collegamenti della nostra regione. Grazie alla Lega, invertiamo la rotta del passato e guardiamo con convinzione a progetti cruciali per lo sviluppo e la modernizzazione del nostro territorio. Ancora una volta un risultato tangibile che dimostra l’attenzione del partito di Matteo Salvini alle istanze della nostra Calabria”.

Lo dichiara il deputato calabrese della Lega e vice capogruppo Domenico Furgiuele.