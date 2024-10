Università, Russo: “Bene l’attenzione dell’On. Loizzo. Plauso da realtà associative dell’Università della Calabria”

Il MUR ritiri la circolare per evitare il ritardo delle assunzioni.

In qualità di Presidente Onorario di “Universitari Calabresi”, realtà associativa all’interno dell’Università della Calabria, non posso che condividere il richiamo dell’On. Simona Loizzo, capogruppo in Commissione Affari Sociali, riguardo allo svolgimento dell’esame di passaggio d’anno per i medici assunti con il DL Calabria.

Il MUR deve ritirare la circolare che reintegra l’esame teorico per gli specializzandi di medicina assunti con il Decreto Calabria. Si tratta di una circolare che rischia di ritardare le assunzioni di giovani medici e che, di fatto, reintegra l’esame teorico per gli specializzandi di medicina, da sostenere nei propri atenei.

Confido nella grande disponibilità al dialogo della Ministra Bernini. Si faccia seguito al più presto a un incontro tra il MUR e le principali realtà associative maggiormente rappresentative degli specializzandi medici e sanitari, come Anaao Giovani, ALS e GMI.

È quanto dichiara Cristofaro Russo, già rappresentante degli studenti e Presidente Onorario di Universitari Calabresi.