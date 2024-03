Unioncamere Calabria, evento online: terza giornata nazionale del turismo delle camere di commercio

Si terrà il prossimo martedì 26 marzo, con inizio a partire dalle ore 10.00, l’evento on line dal titolo “La sinergia tra gli attori del territorio per vincere le sfide poste da una domanda turistica in rapido mutamento” promosso in occasione della 3a Giornata nazionale del Turismo delle Camere di commercio nell’ambito del programma del Fondo di Perequazione “Sostegno al Turismo” 2021-2022 realizzato da Unioncamere Calabria e dalle Camere di commercio calabresi con il contributo tecnico-scientifico di ISNART, Istituto Nazionale Ricerche Turistiche. Unioncamere Calabria e le Camere Commercio calabresi, in funzione della mission istituzionale detenuta dal sistema camerale in materia turistica, da anni portano avanti studi, analisi e attività concrete volte al sostegno dello sviluppo del turismo, come elemento fondamentale per la crescita dell’economia della regione. In occasione della Giornata Regionale del Turismo del 26 marzo prossimo saranno presentati i principali aspetti della domanda e dell’offerta turistica regionale, gli strumenti messi a disposizione per supportare le amministrazioni pubbliche e la filiera turistica regionali, saranno valorizzate le competenze e le progettualità dei principali attori competenti per l’azione di promozione turistica calabrese. Il ricco programma dei lavori, moderati da Erminia GIORNO, Segretario Generale di Unioncamere Calabria, prenderà avvio con i saluti istituzionali di Antonino TRAMONTANA, Presidente di Unioncamere Calabria e di Rosario VARI’, Assessore Sviluppo Economico, internalizzazione e attrattori culturali Regione Calabria. Seguiranno poi le relazioni tecniche, incentrate sul mercato turistico, la domanda, le strategie dell’offerta e la presentazione dei dati, a cura di Elena DI RACO, Responsabile dell’Ufficio Studi e Statistiche dell’ENIT- Agenzia Nazionale del Turismo; Mariza RIGHETTI, Area per la valorizzazione degli ecosistemi turistici e culturali, ISNART; Giulia DE LUCA, Area per la qualificazione dei territori e delle imprese, ISNART. A presentare le politiche nazionali e le nuove opportunità per le imprese turistiche sarà Francesco FELICI, Direttore Generale, Direzione Generale della Programmazione e delle Politiche per il turismo, Ministero del Turismo mentre il focus sulla strategia regionale per lo sviluppo turistico calabrese sarà a cura di Giacomo GIOVINAZZO, Dirigente Generale Dipartimento Agricoltura Risorse Agroalimentari e Forestazione Regione Calabria; Carmela BARBALACE, Dirigente del Settore “Ricettività alberghiera ed extra-alberghiera, portualità turistica, stabilimenti balneari e termalismo” Dipartimento Turismo, Marketing territoriale e Mobilità Regione Calabria; Giovanni ARAMINI, Dirigente Settore “Parchi ed Aree Naturali Protette” Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente Regione Calabria. In chiusura dei lavori è previsto un dibattito aperto al quale interverrà, tra gli altri, Antonino SGRÒ, Presidente Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Calabria. L’evento on line è accreditato da numerosi ordini professionali con il conseguente riconoscimento dei relativi crediti formativi. La partecipazione all’evento è gratuita, previa registrazione, al seguente “https://een.unioncamere-calabria.it/articles/webinar_3_a_giornata_nazionale_del_turismo_delle_camere_di_commercio_la_sinergia_tra_gli_attori_del_territorio_per_vincere_le_sfide_poste_da_una_domanda_turistica_in_rapido_mutamento_26_marzo_2024_ore_10_00-2010/”.