Aeroporti, invito Ryanair ad Occhiuto: governatore a Dublino per incontrare Ceo Wilson

Rispondendo positivamente ad un invito formalizzato dal Ceo di Ryanair DAC, Eddie Wilson, il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, sarà nella serata di oggi e nella giornata di domani a Dublino per una visita presso la sede della compagnia aerea irlandese.

Il governatore incontrerà Wilson e i suoi più stretti collaboratori, con il reciproco obiettivo di consolidare e rafforzare il rapporto tra Regione e Ryanair.

Si parlerà del Piano di sviluppo turistico della Calabria e di possibili nuove iniziative per aumentare i passeggeri da e per la Regione.

Il presidente Occhiuto si recherà anche presso l’Airline Flight Academy (AFA) della compagnia irlandese.