Lamezia Terme: finanziamento da 840.000 euro per difesa idraulica dei torrenti Bagni e Cantagalli

Da come recentemente pubblicato nel piano triennale delle opere pubbliche 2024 – 2026 e sul sito istituzionale del comune, Lamezia Terme è destinataria di importanti finanziamenti per interventi di difesa idraulica dei corsi d’acqua. Gli uffici comunali, infatti, già da un po’ ci avevano confermato che sono stati stanziati 840.000 euro per la difesa idraulica dei torrenti Bagni e Cantagalli, oltre a 150.000 e 200.000 euro per interventi sul canale di raccolta acque Via Cafossi in Località Fronti.

Tuttavia, chiediamo all’Amministrazione Comunale di includere in tali interventi anche i tratti urbani delle zone di Caronte, zona termale e non solo, e di Sambiase. In particolare, in considerazione degli eventi incendiari avvenuti a settembre 2023 nella zona di Caronte e alle condizioni critiche del tratto del torrente Bagni adiacente al Parco Mitoio e all’area termale, si richiedono interventi immediati. La difesa idraulica e la pulizia sono diventate necessità urgenti.

Per quanto riguarda il tratto urbano di Sambiase, è evidente la situazione disastrosa, primariamente nell’abitato del centro storico e nella zona di Oppolose. Inoltre, particolare attenzione va dedicata al tratto più basso vicino al ponte di Via Pertini, dove numerose abitazioni rischiano di subire danni a causa dell’erosione del fiume. Allo stesso modo, è importante segnalare le difficoltà che da tempo affrontano i residenti di Savutano, vicino Via Vincenzo Bilotta, i quali lamentano la mancanza di pulizia e difesa idraulica. Nonostante le numerose segnalazioni effettuate, sia da parte nostra che da parte dei cittadini, agli organi competenti, non sono mai state fornite risposte concrete.

Il nostro appello è volto a garantire che nella fase di progettazione e affidamento dei lavori siano presi in considerazione tutti i tratti menzionati nel presente comunicato stampa, al fine di proteggere le comunità e preservare l’ambiente.

I Consiglieri Comunali di Fratelli d’Italia Lamezia Terme

Antonio Lorena PhD

Ing. Pietro Gallo