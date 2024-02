Nasce il coordinamento regionale dell’Ufficio Legale Flc Cgil Calabria

Al fine di favorire un servizio legale diffuso e di qualità che rappresenta un rafforzamento dell’identità dell’organizzazione in grado di assicurare la fidelizzazione degli iscritti e il proselitismo tra i lavoratori, nella sede della CGIL Calabria si è costituito il coordinamento regionale dell’Ufficio Legale della Flc Cgil Calabria. Erano presenti, su delega della Segreteria Regionale Flc Cgil: il Segretario Generale della Flc Cgil Calabria Domenico Denaro, i Segretari Generali provinciali di categoria Francesco Piro per la Flc Cgil di Cosenza, Alfonso Marcuzzo per l’area vasta Kr-CzVv e Pasquale Mancuso per la Flc Cgil di Catanzaro. Presenti anche alcuni degli avvocati dei costituiti Uffici Legali provinciali firmatari della convenzione regionale: Maria Valentina Ricca, Samanta Spinelli, Fabio Brandi.

Attraverso i servizi legali ben organizzati, accoglienti e trasparenti si rende solido e duraturo il patto fiduciario tra lavoratori e sindacato.

L’iniziativa legale promossa dalla Flc Cgil Calabria si svolge in coerenza con le norme statutarie della Federazione e della Confederazione e ha un ruolo integrativo e di rafforzamento dell’azione politico-sindacale. La motivazione politica, oltre all’ argomentazione giuridica, accompagna con forza l’iniziativa legale in modo che l’azione sindacale risulti sempre coerente con i valori e i principi indicati nello statuto della FLC e della CGIL.

Nel corso della riunione si è proceduto alla nomina del coordinatore del suddetto ufficio, individuando quale destinatario dell’incarico la compagna Gilda Casciaro, già Segretaria provinciale della Flc Cgil di Cosenza.

I servizi di tutela legale individuale a livello nazionale e territoriale sono uno strumento di sostegno dell’iniziativa politico-sindacale al fine di contrastare sul piano legale la riduzione dei diritti dei lavoratori e per affermare principi rivendicativi validi per la generalità dei lavoratori.

Le politiche rivendicative e di tutela della Flc CGIL hanno carattere generale, pertanto sono le medesime sull’intero territorio nazionale e mirano a fornire un servizio omogeneo ed equivalente per tutti i propri iscritti.