Ambientalismo, M. Occhiuto (Fi): “Basta vandali travestiti da attivisti, giusta legge a tutela beni culturali”

“Ancora una volta un monumento del nostro patrimonio artistico e culturale è stato preso di mira da un gruppo di vandali con pretese da attivisti. Il diritto di difendere una causa non può e non deve tramutarsi in azioni incivili che squalificano gli stessi valori per cui ci si batte e arrecano danni all’intera collettività. E’ stata, perciò, quanto mai giusta e provvidenziale l’iniziativa del ministro Sangiuliano che ha portato all’approvazione della legge a tutela dei nostri beni culturali dai teppisti. E’ giusto che chi danneggia i nostri monumenti paghi di tasca propria i danni causati”. Così il senatore e capogruppo di Forza Italia in Commissione Cultura a Palazzo Madama, Mario Occhiuto, a proposito della vernice con cui è stata imbrattata la fontana dei leoni di piazza del Popolo a Roma.