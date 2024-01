Autonomia differenziata, Furgiuele (Lega): “Opportunità da cogliere, ora puntare a massima efficienza”

“Il voto positivo al Senato al dl Autonomia è un passaggio fondamentale per una riforma che rappresenta una vera opportunità da cogliere per tutti i territori del Paese. Un provvedimento che fa bene alle regioni, soprattutto permetterà a quelle del mezzogiorno di andare oltre decenni di un centralismo che ha solo prodotto divari e differenze. L’Autonomia, invece, consentirà di avere un controllo maggiore delle proprie risorse, di massimizzare le eccellenze dei territori, puntando alla massima efficienza dei servizi alla cittadinanza. Un’opportunità vera, non certo lo spacca Italia che certa sinistra in malafede si ostina a voler rappresentare”.

Lo dichiara il deputato e vicecapogruppo della Lega Domenico Furgiuele.