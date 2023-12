Scadenza Superbonus, Cannizzaro (FI): “Al lavoro per ottenere proroga breve e ragionevole”

“Come ha ribadito oggi il nostro segretario nazionale e ministro Antonio Tajani, con Forza Italia stiamo lavorando per ottenere una proroga breve e ragionevole sulla scadenza del Superbonus, fissata ad oggi al 31 dicembre 2023 per chi ha fatto lavori che vanno oltre il 70%. E’ una soluzione sostenibile per lo Stato e per le imprese e stiamo ragionando se inserirla nel Milleproroghe o comunque in un altro provvedimento legislativo”. Così, in una nota, Francesco Cannizzaro, vicecapogruppo di Forza Italia alla Camera e responsabile nazionale per il Sud del partito.

“Dobbiamo scongiurare, con il giusto equilibrio – aggiunge Cannizzaro – il rischio di lavori non completati, cantieri impossibilitati a proseguire e pratiche che finiscano in mora”.