Mit: Trenitalia e Simet firmano accordo pubblico-privato sui trasporti in Calabria

Firmato oggi alla presenza del vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini e dell’amministratore delegato di Trenitalia Luigi Corradi il protocollo tra Simet (società calabrese operante nel trasporto passeggeri su gomma) e Busitalia Rail Service (Birs), società del polo passeggeri del gruppo Ferrovie dello Stato. Si tratta di un accordo – spiega una nota del Mit – che prevede l’affitto di un ramo d’azienda della Simet e la valorizzazione della relativa forza lavoro per il servizio di trasporto passeggeri su gomma. Un’operazione che consente di salvaguardare circa 45 posti di lavoro, attualmente esistenti nel ramo d’azienda oggetto di affitto, e al contempo fornisce un’iniezione di personale e mezzi per l’implementazione, l’efficientamento dei servizi per i cittadini e lo sviluppo dell’intermodalità. Sottoscrittori del protocollo l’amministratore delegato di Birs, Gianluca Cocci e il presidente del Consiglio di amministrazione di Simet Gerardo Smurra.