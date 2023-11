La Calabria alla Fiera Expo Training di Milano

“La Regione Calabria parteciperà con un proprio stand alla Fiera Expo Training di Milano nelle giornate del 7 e 8 novembre 2023”.

Ad annunciarlo è la vice presidente della Giunta regionale della Calabria con delega al ramo; Giusi Princi.

“La Calabria – specifica la vicepresidente – parteciperà per la prima volta da protagonista a questo importante evento, sarà rappresentata da tutti gli Istituti tecnici superiori calabresi che, con i rispettivi studenti, animeranno lo spazio espositivo della nostra Regione attraverso vario materiale divulgativo, evidenziando le peculiarità di ciascun Its e le importanti opportunità formative e occupazionali garantite ai giovani calabresi. La partecipazione della Calabria a Expo Training si inquadra nella priorità e nella centralità che insieme al Presidente Occhiuto vogliamo riconoscere agli Istituti tecnici superiori, quale settore formativo professionalizzante post diploma in grado di formare le competenze tecniche e specialistiche di cui ha realmente bisogno il mercato del lavoro calabrese. Nelle politiche regionali, la formazione terziaria assume, infatti, un ruolo chiave per la modernizzazione delle imprese e per lo sviluppo sociale, economico e produttivo del territorio. Anche in tale ottica, la partecipazione alla fiera di Milano sarà un importante parterre per favorire reciprocità tra gli stakeholder più rappresentativi degli ecosistemi dell’educazione, del lavoro e della formazione, promuovendo gemellaggi e interscambi tra i nostri Its e le altre realtà italiane ed estere”.

“Tale opportunità – rimarca inoltre Princi – rientra in quell’asse Calabria-Lombardia per cui, di recente, con l’assessore regionale Simona Tironi, avevamo fissato le basi per intavolare progetti di collaborazione fra territori differenti, con vocazioni diverse ma complementari nei risultati di crescita occupazionale e sviluppo dei territori che potranno nascere dal confronto. Reciprocità tra le due regioni che si arricchirà del prezioso supporto della capace e competente promotrice della fiera, Valentina Aprea”. La vicepresidente Princi rivolge il suo ringraziamento “al dipartimento regionale Istruzione, nelle persone della dirigente generale Maria Francesca Gatto e del dirigente di settore Menotti Lucchetta, per il significativo contributo nell’ambito di un sinergico lavoro di squadra coordinato dalla Regione Calabria, congiuntamente alle Fondazioni calabresi, per cui ringrazio i presidenti: Pasqualino Serra, per Its Cadmo (Soverato CZ), Vittorio Caminiti, per Its Energetica (RC), Carlo Migliori, per Its Tirreno (Fuscaldo CS), Cataldo Lopardo, per Its Elaia (VV), Francesco Mileto, per Its Pegasus (Polistena RC), Antonio Davide Testi, per Its Mask (Gioia Tauro RC), Maria Bruni, per Its Pinta (Cutro KR), Felicita Cimante, per Its Iridea (Rende CS)“.