Fotovoltaico su terreni agricoli: Calabria in pole. Omnia Energia: “Nuova straordinaria occasione”

“Per una regione come la Calabia che come è noto ed ormai riconosciuto in tutte le sedi risulta terza in Europa per biodiversità e addirittura seconda in Italia per maggiore esposizione diurna al sole (Fonte: World Weather Online), l’atteso bando del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) che incentiverà 1 GW di impianti agri-voltaici, ovvero di impianti fotovoltaici sui terreni agricoli, non può che rappresentare un’opportunità ulteriore e straordinaria alla quale guardare con interesse se possibile ancora maggiore a quello già suscitato per l’ultimo bando agrisolare”.

È quanto dichiara l’Amministratore Delegato di Omnia é Vincenzo D’Agostino che, proprio con l’obiettivo di rafforzare la formazione del grande team aziendale su questi temi, contenuti e strategie di sviluppo, ha partecipato con una delegazione tecnica della Società alla Fiera internazionale ZEROEMISSION MEDITERRANEAN 2023 conclusasi a Roma nella giornata di ieri (giovedì 12 ottobre).

Insieme ad ECOMONDO, l’evento ospitato alla Fiera di Roma ha rappresentato per Omnia una nuova ed importante finestra di approfondimento sulle innovazioni e tecnologie per la produzione di energia elettrica dal sole e da altre fonti rinnovabili e sul risparmio energetico. Anche quest’anno l’evento ha fatto registrare la presenza di migliaia di professionisti provenienti dal Sud Europa e dai paesi del Mediterraneo.

“Il futuro della transizione energetica – sottolinea l’AD della prima società di servizi energetici (ESCo) dal 2002 nel Sud Italia – può e deve essere scritto dagli artigiani della terra, dai viticoltori, agrumicoltori, produttori di extravergine calabresi. E per riuscirci, insieme, serve consapevolezza, formazione e visione”.