Antoniozzi: “Bene Corecom Calabria su pornografia online”

“Ringrazio il presidente Scarpino e l’intero Corecom Calabria per l’iniziativa della raccolta di firme sulla pornografia online che certamente come partito sosterremo”. Lo afferma Alfredo Antoniozzi, vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera. “Il Corecom Calabria dà un esempio importante – dice Antoniozzi – su una materia delicata che ha visto presente il governo Meloni e conferma che il settore delle comunicazioni non può essere un posto di libero arbitrio assoluto, soprattutto per i minori che hanno bisogno di modelli educativi forti e anche di restrizioni”.