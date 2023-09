Calabria, Ternullo (FI): “Solidarietà a Occhiuto, episodio incendio non fermerà sua attività contrasto a piromani”

“Esprimo la mia solidarietà e vicinanza al presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, per l’incendio che ha danneggiato la sua abitazione a Belvedere, un episodio che non fermerà l’intensa attività di contrasto ai piromani da lui messa in atto. Mi auguro che gli inquirenti individuino al più presto i responsabili. Gli incendi dolosi che stanno devastando il territorio nazionale, come anche la mia Sicilia, sono una piaga che va fermata mettendo in campo ogni azione utile a individuare gli autori e consegnarli alla giustizia. Così come sta facendo la Regione Calabria, anche attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici all’avanguardia. Sono certa che il presidente Occhiuto proseguirà con ancora più determinazione sulla strada che ha tracciato sin dall’inizio del suo mandato”. Lo dichiara la senatrice di Forza Italia, Daniela Ternullo.