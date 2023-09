Valditara nella Locride: “Per le scuole in Calabria prevista erogazione fondi per oltre 800 milioni”

Tra nuove assegnazioni e risorse sbloccate, il ministero dell’Istruzione e del merito ha messo a disposizione per le scuole e gli enti locali della Calabria, fondi per 806.170.693,89 euro.

Il dato è riportato in una scheda sul sito del ministero in occasione della visita del ministro Giuseppe Valditara in alcuni istituti di San Luca, Platì e Bovalino, in una zona, la Locride, dove più forti sono i temi della dispersione scolastica e dell’emergenza educativa.

Oltre 230 milioni sono stati autorizzati per la messa in sicurezza, riqualificazione, adeguamento sismico, efficientamento energetico, sicurezza antincendio, abbattimento delle barriere architettoniche. Si tratta di risorse sbloccate e aggiuntive che si aggiungono a quelle Pnrr. Ad asili nido e scuole infanzia sono destinati 242.043.019,92. Altri 32.541.954,60 sono per la costruzione e/o messa in sicurezza di mense scolastiche per incrementare il ricorso al tempo pieno.

Tra novembre e dicembre, poi, sono stati sbloccati altri 179.011.601,18 che non erano ancora stati erogati alle scuole, 25.587.293,13 dei quali per azioni a favore delle scuole per ridurre la dispersione scolastica e i divari territoriali. Sono stati inoltre supportati e rafforzati ulteriori precedenti interventi di edilizia scolastica Pnrr, in corso di attuazione nel periodo novembre 2022-agosto 2023 con fondi per la costruzione di scuole nuove e per le palestre. Con Agenda Sud per la Calabria sono stati stanziati 25.800.000,00 per le scuole primarie e 2.380.000 euro per 17 scuole secondarie di primo e di secondo grado e a laboratori agrari/alberghieri/nautici/aeronautici alla Calabria vanno 16.015.812,08 euro. Riguardo ai comuni visitati oggi dal ministro, ad Africo sono stati assegnati 840.000 euro, a Bovalino 1.255.000, a Platì 450.000, a San Luca 223.062,50 euro.