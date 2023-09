Scuola, Minasi (Lega): “Valditara in Calabria conferma buon lavoro per Meridione”

“La presenza del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara in Calabria conferma il buon lavoro che la Lega al governo sta facendo per la scuola nel Meridione. Un percorso importantissimo iniziato lo scorso giugno proprio con la presenza del ministro a Catanzaro per la presentazione di ‘Agenda Sud’: un progetto rivolto anche alle nostre scuole che prevede interventi per superare il divario territoriale tra Nord e Sud, garantendo pari opportunità d’istruzione agli studenti e combattendo la dispersione scolastica. Valditara ha già fatto moltissimo in questi mesi per il mondo della scuola, per i ragazzi e per gli insegnanti, perché è scandaloso che ci siano ancora diversità così marcate tra il Sud e il resto del Paese. Dopo tante chiacchiere da parte di una certa sinistra, ora stiamo finalmente percorrendo la direzione giusta”.

Così la senatrice calabrese della Lega Tilde Minasi.