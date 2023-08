Sindaco di Carolei aggredito da ex percettore di reddito, la solidarietà di Anci Sicilia: “Riforma avrà importanti ricadute sui nostri territori”

“Esprimiamo la nostra solidarietà a Francesco Iannucci, sindaco di Carolei, comune della provincia di Cosenza, aggredito e colpito con un calcio e uno schiaffo, mentre si trovava per strada, da un ex percettore del reddito di cittadinanza, che imputava al sindaco la revoca del sussidio”. Lo dicono Paolo Amenta e Mario Emanuele Alvano, presidente e segretario generale dell’Anci Sicilia, che aggiungono: “Sicilia e Calabria sono certamente fra le regioni con il maggior numero di ex percettori del reddito di cittadinanza e i sindaci, front office delle istituzioni, sono i primi a individuare le necessità dei propri concittadini e i primi destinatari di invettive e attacchi personali nel caso in cui ci sia una disagio sociale”.

“Non possiamo negare che la riforma attuata avrà delle importanti ricadute sui nostri territori e sul tenore di vita delle nostre comunità – conclude Amenta -. E’ necessario, quindi, che venga messa in atto una forte sinergia istituzionale che permetta l’applicazione delle nuove norme mitigando l’inevitabile impatto sociale che potrebbe coinvolgere, in particolare, i Comuni del Sud Italia”.