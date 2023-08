I 9 migliori casinò online in Italia + Top bonus (2023)

I migliori casinò online sicuri: Top siti casinò italiani per bonus, varietà di giochi, e reputazione

Se stai cercando i migliori casinò online sicuri, sei nel posto giusto.

Nei prossimi paragrafi esaudiremo la tua richiesta, presentandoti 9 casinò online italiani. I primi 5 di questi sono a tutti gli effetti i top casinò online AAMS, ovvero legali ed affidabili.

Sappiamo che il processo di ricerca potrebbe risultare lungo e faticoso, per cui abbiamo scelto di facilitarti la vita con questa guida.

Ti anticipiamo che il migliore in assoluto risulta essere Jackpot City, e non preoccuparti se non lo conosci. Si tratta di uno dei casinò online legali, in possesso di licenza ADM.

Senza ulteriore indugio, andiamo alla scoperta dei migliori casino online sicuri in Italia!

I migliori casinò online

1. Jackpot City: Il miglior casinò online in assoluto

Pro:

Bonus benvenuto casinò fino a 400€;

Più di 400 slot machine;

Palinsesto completo;

50 giri gratis senza deposito;

Sito con licenza ADM.

Contro:

Solo 5 software developer.

Jackpot City è un casinò online abbastanza nuove nel nostro mercato, visto che ci è entrato solo nel 2022. Non deve però preoccuparci questo fatto, perché è stato lanciato nel 1998, a livello internazionale.

Da allora ha ampliato sempre più la sua proposta, arrivando a diventare uno dei migliori casino online sicuri AAMS. Il sito, infatti, ha una licenza ADM, e può dunque operare legalmente in Italia.

Nei prossimi paragrafi ti faremo capire perché Jackpot City è, a pieno titolo, il numero uno tra i migliori casinò online italiani.

Varietà di giochi: 4.9/5

Il palinsesto offerto da Jackpot City è formato da una grande pagina di slot online, da oltre 400 titoli, tra i migliori nel settore. La colonna di destra ordina i temi a disposizione, potendo scegliere tra 18 temi di slot diversi.

Accanto a queste, potrai sperimentare e divertirti con uno dei 25 giochi da tavolo classici, tra roulette, blackjack e baccarat. Prova una delle 7 varianti di roulette, ben 15 di blackjack.

A fare da corollario, anche 10 tavoli live, dove provare l’esperienza immersiva del casinò live. Potrai giocare ad uno dei tuoi tavoli preferiti, assistito da un croupier in carne ed ossa, respirando così l’aria di Las Vegas.

Bonus di benvenuto: 5/5

Il welcome bonus che ci offre Jackpot City, nasconde grosse sorprese. Potrai avere un bonus casinò del 100% sul primo deposito fino a 400€ più 40 giri gratis. La sorpresa è che questa offerta è valida per i primi tre depositi!

Ciò vuol dire che il bonus vero può arrivare a 1200€, più 120 free spin.

I termini e condizioni sono in linea con le medie del mercato. Prima di tutto, dovrai riscattare il bonus, giocando per 1 volta il tuo deposito. Se poi intendi prelevare il bonus le eventuali vincite, dovrai completare un rollover di 35x.

Come si vede, si tratta di uno dei bonus più ricchi, tra i migliori casino online sicuri AAMS.

Altre promozioni: 4.9/5

Dopo il bonus di benvenuto, potrai usufruire di altre offerte, aperte a tutti.

Potrai ad esempio partecipare a “Drop & Wins”, che ti permette di vincere premi giornalieri e settimanali, in base alla classifica. Dovrai accumulare punti in base al volume di scommessa che generi.

Ci sono poi offerte periodiche, attive in alcuni giorni della settimana. Nel weekend, ad esempio, puoi avere un bonus del 50%, fino a 200€ su depositi fatti dal venerdì alla domenica.

Durante la settimana, dal lunedì al mercoledì, potrai ottenere il 30% in più sui tuoi depositi, sempre fino a 200€.

Se decidessi di iscriverti, poi, potrai accedere anche alle scommesse sportive e ai relativi bonus, come il bonus multiple. Quest’ultimo, ti permette di ottenere un moltiplicatore bonus fino al 144% sulle multiple da almeno 5 selezioni.

Metodi di pagamento: 4.8/5

I metodi di pagamento messi a disposizione da Jackpot City sono:

Carte di credito Visa e Mastercard

eWallet quali Paypal, Skrill e Neteller

Postepay

Paysafecard

Bonifico bancario

OnShop

Potrai depositare un minimo di 10€, cifra identica al prelievo minimo. Tutti i ritiri di denaro devono essere valutati ed accettati da questo casinò AAMS, che impiega 24-72 ore.

Voto finale: 4.9/5

Sfrutta il bonus casinò da 400€ di Jackpot City. Visita il sito!

2. NetBet: miglior palinsesto dei migliori casinò online AAMS

Pro:

1000+ slot machine;

Servizio clienti al top, telefono, indirizzo email, chat e via Whatsapp;

Tavoli live in italiano;

Licenza AAMS numero 15015;

Fa parte dei casinò online sicuri, grazie alla connessione SSL.

Contro:

Interfaccia grafica da ripensare.

Quando parliamo di NetBet parliamo di uno dei più noti casino online italiani. Si tratta, infatti, di un operatore nostrano, gestito da BPG S.r.l., azienda che ha sede a Roma.

Fa comunque parte di un grande network internazionale, ed è attivo dal 2008. Ha una licenza ADM, la numero 15015, ovvero una delle prime rilasciate. Questa grande esperienza, unita al possesso della regolare autorizzazione, lo rende uno dei casinò online sicuri.

Grande attenzione, inoltre, alla sicurezza. NetBet fa uso di un protocollo di crittografia TLS, per proteggere l’accesso e la privacy del suo sito web. Si tratta di una connessione sicura, certificata da Cloudflare Inc.

Varietà di giochi: 4.7/5

Il palinsesto proposto da NetBet è composto da tutti i principali giochi dei siti di casinò online. La parte principale è presa dalle slot, per cui puoi scegliere tra più di 1000 slot online.

Potrai optare per una classica, una slot con jackpot, oppure una della serie Megaways, e beneficiare di innumerevoli linee di pagamento.

Sono poi oltre 35 i giochi da tavolo, tra blackjack, varianti di roulette e baccarat.

Il casinò live offerto da NetBet consta di oltre 130 tavoli. La particolarità di questa sezione è che molti di questi tavoli sono in lingua italiana. Ciò permette di immergerti nell’atmosfera di un vero casinò di Las Vegas, senza il bisogno di costosi biglietti aerei.

Bonus di benvenuto: 4.7/5

Il welcome bonus che offre NetBet permette di ottenere, in primis, 10€ gratis senza deposito. Se effettui un deposito, poi, potrai ottenere una maggiorazione del 100%, fino a 600€.

Chiude l’offerta un pacchetto da 100 free spin, che avrai dopo la convalida del tuo account.

Tutto il bonus casinò è in Fun Bonus. Ciò vuol dire che dovrai completare un rollover di 45x, per avere il Bonus Reale. Dovrai rigiocarlo una ulteriore volta, se vorrai prelevarlo.

Altre promozioni: 4.7/5

Il bonus benvenuto ha il difetto che lo possono ottenere solo i nuovi iscritti. Dopo la registrazione potrai scegliere una delle promo settimanali o giornaliere.

Ad esempio, ci sono dei giorni in cui sarai in grado di ottenere un cashback del 25% fino a 10€ sui game show live.

Settimanalmente, invece, c’è una montagna di giri gratis che ti attende. In base al volume di giocate, potrai ottenere fino a 50€ in giri gratis per Gonzo’s Quest, una delle slot machine più popolari.

Metodi di pagamento: 4.6/5

Se vuoi effettuare un deposito, NetBet accetta pagamenti effettuati tramite una delle seguenti opzioni:

Carte di credito Visa e Mastercard, e prepagate Postepay

eWallet di Paypal, Skrill e Neteller

Paysafecard

Bonifico bancario

Il minimo che puoi depositare è 10€. Il minimo per i prelievi è lo stesso, 10€. L’accredito varia da strumento a strumento. Può andare da 2 (eWallet) a 10 giorni lavorativi (bonifico).

Voto finale: 4.7/5

Inizia con 10€ gratis senza deposito su NetBet. Visita il sito!

3. Gioco Digitale: miglior selezione di slot machine

Pro:

Più di 1000 giochi di casinò;

Oltre 800 slot online;

Servizi di supporto attivi 24/7;

Bonus benvenuto fino a 100€;

Casinò con ottimi payout;

Software developer di primo livello;

Assistenza clienti con e-mail e live chat.

Contro:

Pochissimi giochi vincita istantanea

Gioco Digitale è nato nel 2006, è una piattaforma di gaming online di bwin Italia s.r.l. Ha la licenza ADM 15028 ed è quotata alla Borsa di Londra con la sigla ENT.

Questo sito sta incontrando il favore di sempre più giocatori italiani. Ciò è possibile grazie al suo lunghissimo palinsesto di slot machine, agli ottimi payout ed un servizio clienti attivo 24 ore al giorno, 7 giorni a settimana.

Varietà di giochi: 4.8/5

La pagina di slot machine è il fulcro del palinsesto di Gioco Digitale. Se quest’ultimo è composto da oltre 1200 opzioni, ciò è dovuto alle slot, che sono più di 800.

Potrai trovare tutti i più popolari titoli di questo mercato, tra cui quelli a tema Antico Egitto, Starburst, e Gonzo’s Quest. Potrai anche sfruttare le innumerevoli possibilità offerte dalle Megaways.

Accanto a questa, troviamo tantissimi giochi da tavolo. Possiamo elencare una moltitudine di tavoli da blackjack, roulette e baccarat, passando per giochi meno noti, come il Sic Bo.

Nel casinò live, poi, potrai scegliere tra oltre 50 tavoli dal vivo, e giocare assistito da un croupier in carne ed ossa a blackjack, roulette, e numerosi game show.

Bonus di benvenuto: 4.6/5

Il bonus benvenuto casinò di Gioco Digitale è molto corposo. Puoi ottenere il 100% del primo deposito, fino ad un massimo di 1000€.

Potrai beneficiare anche di 500 free spin, e €5 per il bingo online.

Il requisito di puntata è abbastanza contenuto. Dovrai infatti generare un volume di giocata pari a 35x, e poi potrai prelevare il bonus casinò.

Altre promozioni: 4.6/5

Potrai anche trarre vantaggi inaspettati dalle promozioni per tutti.

Con le Slot Races, puoi ottenere fino a 2500€ con partenze ogni giorno.

In determinati periodi dell’anno potrai notare come compaiano promo a tema. Ad esempio, promozioni pasquali o durante l’estate come La Valigia delle Vacanze.

Grande attenzione anche alle scommesse sportive, con freebet da 5€ e quote maggiorate.

Metodi di pagamento: 4.7/5

Per movimentare il tuo conto gioco puoi scegliere tra uno dei seguenti strumenti finanziari:

Visa/Mastercard/Maestro

PayPal

Apple Pay

Paysafecard

Postepay

Skrill

Trustly

Promocode

Voucher

Il deposito minimo e il prelievo minimo sono di 10€. Per richiedere un prelievo, ricorda che devi completare i requisiti di puntata dei bonus di cui usufruisci.

Per i prelievi, dovrai attendere che passi il periodo di elaborazione, da un minimo di 3 ad un massimo di 10 giorni lavorativi.

Voto finale: 4.7/5

Sfrutta la promo da 1000€ e 500 free spin di Gioco Digitale!

4. PokerStars: Top casinò online in italia per il video poker

Pro:

Sito perfetto per poker e video poker;

1400+ slot online;

50+ tavoli live e moltissimi tavoli di poker;

Catalogo slot di livello;

Sicurezza garantita dalla licenza ADM.

Contro:

Solo 15 tavoli da gioco.

PokerStars è un nome molto ben saldo nelle menti dei giocatori italiani. Ciò è dovuto alle numerose sponsorizzazioni di calciatori, tra cui Buffon, Ronaldo e Shevchenko.

Nato nel 2001, e residente nell’Isola di Man, nel Regno Unito, serve ad oggi circa 50 milioni di giocatori a livello globale.

Negli anni ha aggiunto sempre più sezioni di gioco, diventando uno dei migliori casinò online affidabili.

Il sito ha anche una licenza ADM, la numero 15023, che, unita alla sua esperienza ventennale, lo rende uno dei migliori siti di casinò nel panorama del gioco d’azzardo.

Varietà di giochi: 4.5/5

Il catalogo di PokerStars è abbastanza vario, per qualità e quantità di giochi.

Possiamo notare che il casinò online di questo allibratore mette a disposizione oltre 1400 slot online, più di 50 tavoli live e tantissimi tornei di poker.

Questo sito non fa molto affidamento sul casinò online “classico”, dato che propone solamente 15 tavoli da gioco classici, tra blackjack, roulette e baccarat.

Bonus di benvenuto: 4.3/5

Il welcome bonus casinò offerto da PokerStars è particolarmente adatto alle slot online. Innanzitutto, se convalidi il tuo account otterrai 50 free spin, prima ancora di depositare un singolo euro.

Inserendo il codice ITALY500, potrai avere 500 giri gratis, in base al primo deposito.

Potrai sfruttare questi free spin sulle slot indicate dall’operatore, tra cui Royal Rush, Tomb of Ra Classic ed Age of Valhalla Classic.

Potrai prelevare le eventuali vincite dopo averle trasformate in saldo prelevabile, in base al volume di scommessa che generi.

Altre promozioni: 4.4/5

Se poi vuoi continuare a giocare a poker su PokerStars, potrai trarre benefici dalle altre promo.

La maggior parte di queste, infatti, sono indirizzate a questo popolare gioco di carte.

Potrai però optare per PokerStars Rewards, se preferisci altri giochi. Potrai ottenere bauli pieni di ricompense personalizzate e Reward Points da spendere nel Rewards Store.

Metodi di pagamento: 4.5/5

Questo casinò online AAMS permette pagamenti con:

Visa, Mastercard, Maestro, Postepay

Apple Pay

Rapid Transfer

Bonifici

PayPal, Skrill, Neteller

Paysafecard

Ricarica cash PokerStars.it

Neosurf

Potrai depositare e prelevare un minimo di 10€. Per i prelievi, però, dovrai attendere che passi il periodo di elaborazione, da un minimo di 3 ad un massimo di 10 giorni lavorativi.

Voto finale: 4.5/5

Ottieni i 550 free spin di PokerStars e gioca a tutte le slot che vuoi!

5. William Hill: Miglior casinò online AAMS per le scommesse sportive

Pro:

Bonus benvenuto da 1020€ più 200 giri gratis;

Più di 200 slot, e 40+ tavoli live;

Alcuni tavoli live sono italiani;

Payout competitivi;

Grandi developer tra cui Big Time Gaming e NetEnt;

Sicurezza dei giocatori italiani garantita dalla licenza AAMS.

Contro:

Gioco responsabile da curare di più.

William Hill è un operatore molto conosciuto, soprattutto per le sue scommesse. Nacque nel 1934 in Inghilterra, occupandosi inizialmente di scommesse ippiche.

Nel 2011 questo casinò online ottenne la licenza ADM, numero 15038, e fu così autorizzato ad offrire gioco d’azzardo a distanza in Italia.

Col passare degli anni ha lanciato sempre più sezioni, aggiungendo le pagine del casinò online, dai tavoli da gioco alle slot.

Casinò, giochi e slot online: 4.5/5

Sulle pagine di William Hill potrai trovare più di 200 slot online. Le possibilità sono infinite, a 3, a 5 o più rulli, classiche e con jackpot, oltre alle fortunatissime Megaways.

Potrai provare la mitica slot gallina, Fowl Play Gold, Gonzo’s Quest, la serie di “Book of” e tanti altri amatissimi successi.

Non ci sono moltissimi tavoli da gioco classici, piuttosto William Hill predilige l’innovativo casinò live. Potrai quindi sederti a più di 40 tavoli live, tra blackjack, roulette e baccarat.

Grande attenzione anche alle scommesse sportive, con oltre 20 discipline tra cui scegliere, se vuoi piazzare delle scommesse sportive online.

Bonus di benvenuto: 4.8/5

Il welcome bonus è composto da tre parti, ed ha un importo abbastanza consistente.

In primis, quando verifichi il tuo account, ottieni 200 free spin. Quando effettui il deposito, poi, puoi avere fino a 1000€, in base a quanto depositi.

Infine, quando fai una scommessa su un gioco Playtech, puoi ricevere anche 20€ in Game Bonus.

La porzione da 1000€ ha un rollover da 35x, completata la quale, potrai ricevere il bonus.

Altre promozioni: 4.6/5

Ci sono altre promozioni casinò che puoi sfruttare, dopo l’iscrizione. Potrai trovare promo periodiche e non.

Al momento della scrittura, infatti, se giochi ha una roulette Evolution Gaming, ti verrà accordato un cashback del 50% fino a 5€.

Da non sottovalutare, poi, le promo settimanali. Puoi avere un totale di 150 Free Spin, 15€ in Game Bonus e 50€ cash durante l’intero periodo promozionale, completando i 9 livelli della missione.

Metodi di pagamento: 4.5/5

Potrai utilizzare una di queste metodologie, se decidi di effettuare un prelievo o un deposito:

Visa, Mastercard, Maestro, Postepay, Diners Club

ePay, Paysafecard

PayPal, Skrill, Neteller

Bonifici bancari

Il minimo depositabile è 10€ (30€ per i bonifici), mentre il prelievo minimo è solo di 5€. Il tempo di accredito varia in base allo strumento utilizzato. Da 1 a 5 giorni lavorativi.

Voto finale: 4.5/5

William Hill offre un triplice bonus da 1020€. Visita il sito!

Fattori per la scelta dei migliori casino online

Casinò, giochi e slot online

Il nostro studio del palinsesto dei migliori casino online in Italia va a guardare la quantità e la qualità dei giochi proposti da un singolo operatore. Per questa categoria, siamo andati ad analizzare, quindi, le caratteristiche dei cataloghi degli operatori proposti.

Anche la reputazione dei software developer ha pesato nella nostra lista.

Bonus di benvenuto e altre promo

Il bonus è tipicamente ciò che attira maggiormente i giocatori verso i siti di casinò online. La valutazione ha coinvolto l’importo della cifra principale, la quantità dei giri gratis, e la facilità di utilizzo del bonus.

Una buona promozione deve avere anche termini e condizioni equi, in fatto di validità e requisiti di puntata.

Metodi di pagamento

Analizzare i metodi di pagamento accettati dai migliori casino online è parte integrante della nostra valutazione. Al grido di “più ce ne sono, meglio è”, abbiamo dato la priorità ai siti casinò AAMS ADM che hanno metodologie sicure.

Abbiamo valutato i minimi, i massimi e la velocità del processo di accredito.

Altri fattori

In questa categoria rientrano tutti quegli elementi “secondari”, che non possono essere aggiunti ai precedenti 3. Sono caratteristiche che aumentano la user experience ed il divertimento dei giocatori.

Si tratta, ad esempio del servizio di assistenza clienti, del mobile betting, del possesso di una licenza AAMS (ADM).

Perché Jackpot City è risultato essere il top casinò online

Dalla nostra analisi, Jackpot City è risultato essere il numero uno tra i migliori casinò online in Italia. Ecco perché:

Questo casino online ha un palinsesto molto vario, con più di 400 slot, oltre 30 tavoli da gioco, di cui 10 tavoli live;

Il bonus benvenuto casinò è molto vantaggioso, ti dà il 100% in più, fino a 400€, sfruttabile tre volte. In totale, 1200€ più 120 giri gratis;

Ha nel catalogo solo giochi da software provider certificati e riconosciuti, come Evolution, NetEnt e Play n’Go;

L’assistenza clienti è di ottimo livello. L’interfaccia grafica è molto user friendly. Il sito ha una licenza ADM, che garantisce la sicurezza dei giocatori. La connessione è sicura, grazie ad una crittografia TLS.

Perché scegliere uno dei migliori casino online che proponiamo?

Qualora volessi provare un casino online AAMS ADM, dovresti scegliere uno di quelli che ti consigliamo, per alcuni buoni motivi.

Ecco quali:

Si tratta dei migliori casino online in assoluto . Hanno i palinsesti più estesi ed i bonus più ricchi. Essendo casinò online AAMS, sono anche sicuri ed affidabili;

. Hanno i palinsesti più estesi ed i bonus più ricchi. Essendo casinò online AAMS, sono anche sicuri ed affidabili; La loro reputazione e popolarità li rende molto attraenti. In questo settore, probabilmente è un aspetto fondamentale per sconfiggere la concorrenza. Possiamo misurare la reputazione di un casinò online dalla qualità e quantità delle partnership e sponsorizzazioni con grandi aziende sportive;

li rende molto attraenti. In questo settore, probabilmente è un aspetto fondamentale per sconfiggere la concorrenza. Possiamo misurare la reputazione di un casinò online dalla qualità e quantità delle partnership e sponsorizzazioni con grandi aziende sportive; L’interfaccia grafica di queste piattaforme è molto gradevole , e può essere facilmente utilizzata dai giocatori alle prime armi. Visto che il gioco d’azzardo è un passatempo, l’esperienza deve andare più liscia dell’olio;

, e può essere facilmente utilizzata dai giocatori alle prime armi. Visto che il gioco d’azzardo è un passatempo, l’esperienza deve andare più liscia dell’olio; La sicurezza, per questi casinò online è al primo posto. Si tratta di brand che operano grazie a delle licenza ufficiali, tra cui la licenza AAMS (ADM). L’accesso ai relativi siti di casinò è protetto grazie una connessione sicura, a protocollo TLS, certificata da grandi autorità del settore.

Domande frequenti sui migliori casinò online

I casinò online sono legali in Italia?

Certamente, i casinò online sono legali in Italia! Lo sono da molto tempo, precisamente dal 2005, quando il nostro paese ha regolamentato il gioco a distanza. Dall’anno successivo fu possibile richiedere una licenza AAMS, che abilita ad offrire possibilità di scommessa in Italia.

Questa regolamentazione ha così permesso di distinguere i siti casinò online normali dai casinò AAMS. Tempo dopo l’AAMS è divenuta parte della ADM, Agenzia Dogane e Monopoli e la licenza AAMS è diventata licenza ADM.

Qual è il gioco in cui si vince di più?

Il gioco a cui si vince di più dipende da molti fattori. Il primo è, senza dubbio, l’RTP (return to player) nel caso delle slot, oppure il payout di una scommessa. L’RTP viene pubblicato mensilmente dai creatori di una slot, ma si tratta di un numero riferito al passato, ovvero alle vincite del mese precedente.

Alcuni giochi, invece, come la roulette, hanno probabilità e risultati fissi. Ad esempio, il rosso ed il nero hanno una percentuale di vittoria del 48,64%.

I casinò online hanno giochi truccati?

I casinò online non sono truccati, se rimani nel perimetro dei casinò online AAMS. Per il rilascio della licenza, infatti, si va a verificare che ogni gioco abbia un RNG (random number generator).

Questa sigla si riferisce ad un software che fa “uscire” numeri casuali, producendo così una sequenza non predicibile. Ciò impedisce la manipolazione di qualsiasi gioco, e garantisce equità alle tue scommesse.

Post simili: Migliori Casino Non AAMS

Confronto tra i Top 5 migliori casino online

Jackpot City: tra i casino online ha il bonus benvenuto migliore, ovvero fino a 400€, all’interno di un pacchetto da 1200€. Oltre 400 slot e più di 20 giochi da tavolo riempiono il palinsesto di questo operatore. Il servizio clienti è molto buono, e tanto basta per andare in cima ai casinò online sicuri in Italia.

NetBet: questo allibratore italiano offre fino a 600€ come bonus di benvenuto, e free spin pressoché quotidiani grazie ad altre promo. Il catalogo consta di più di 1000 slot, e tanti tavoli live in lingua italiana, uno dei migliori nel mercato. Tra le risorse che l’assistenza clienti ha messo a disposizione, ci sono parecchi canali di comunicazione, tra cui live chat e Whatsapp.

Gioco Digitale: il bonus benvenuto propone fino a 1000€, più 500 giri gratis. Il palinsesto è al top tra i migliori casinò online, con più di 1200 giochi, di cui 800+ sono slot. I tornei tra giocatori sono al top in questo sito, che ha moltissimi metodi di pagamento disponibili. L’assistenza clienti è abbastanza efficiente.

PokerStars: nacque come poker room, poi è divenuto uno dei migliori casino online italiani. Offre 550 giri gratuiti per le slot designate dall’operatore. Nel palinsesto ci sono più di 1000 giochi, ed il casinò dal vivo è composto da più di 50 tavoli da gioco con un croupier in carne ed ossa. I servizi dell’assistenza clienti sono di primo livello.

William Hill: nato come bookmaker, ha poi aggiungo un casino online. Propone 1020€ più 500 giri gratis come bonus di benvenuto, oltre che tante promo per tutti gli utenti. Nel palinsesto ha 200+ slot, 40+ tavoli live, di cui molti in italiano. Il sito è molto famoso per le scommesse sportive, ma il suo casino online è di prim’ordine.

Iscrizione ai migliori casino online in Italia

A questo punto, potresti voler provare uno di questi siti casinò online AAMS ADM. Il primo passo è la registrazione e la creazione di un conto di gioco.

A titolo di esempio, ti lasciamo qui di seguito una guida per l’iscrizione a Jackpot City, il primo nella nostra lista dei migliori casinò online italiani.

Step 1: Accedi al sito del casinò AAMS prescelto

Accedi a it;

Clicca sul tasto giallo “Registrati”, situato in alto a destra;

Scrivi il tuo codice fiscale, oppure fà che sia il generatore automatico a calcolarli dai tuoi dati.

Step 2: Digita i dati anagrafici

Digita i dati anagrafici che ti richiede il form d’iscrizione;

Scegli un nome utente, la password e la domanda di sicurezza;

Collega il tuo account ad un numero di telefono e ad un indirizzo e-mail;

Scrivi il tuo indirizzo di residenza e i dati di un documento d’identità.

Step 3: Conferme e deposito

Leggi ed accetta le varie informative su privacy, contratto di gioco e termini e condizioni del sito, quindi clicca su “Registrati”;

Conferma la tua mail, ed effettua il login;

Vai nell’area dei depositi e scegli un metodi di pagamento per depositare. Inseriscine i dati, e scrivi l’importo da versare;

Conferma la transazione e inizierà il tuo divertimento!

Vuoi trovare i migliori siti casinò online AAMS ADM?

La conclusione si avvicina. Abbiamo valutato i top siti di casinò online per la loro proposta di giochi, per i bonus di benvenuto ed i metodi di pagamento.

Il migliore risulta essere, dal nostro studio, Jackpot City. Questo giovane operatore ha sopravanzato la concorrenza grazie ad un bonus di benvenuto da 1200€, più di 400 slot online e circa 40 tavoli da gioco classici e live.

Ognuno degli altri top siti casinò online in lista però può contare su caratteristiche uniche, per cui vale la pena provarli tutti. Ad ogni modo, cerca di giocare responsabilmente.

