Infrastrutture, Tardino (Lega Sicilia): “Da Salvini grande attenzione al Sud”

“Non ci facciamo fermare dalla campagna di menzogne architettata da un certo giornalismo di parte, e proseguiamo sulla nostra strada, che è quella dello sviluppo del Paese, con grande attenzione dedicata al Sud e alla Sicilia. Proprio oggi il Mit guidato dal vicepremier e ministro Matteo Salvini ha ricordato gli ingenti investimenti, circa 28 miliardi di euro per strade e autostrade in Sicilia e in Calabria, di cui 15 miliardi per progetti in Sicilia sulle tangenziali di Palermo, Agrigento e Catania e per i lavori dell’autostrada Siracusa – Gela”. A dirlo è Annalisa Tardino, europarlamentare, componente della commissione Trasporti e commissario della Lega Sicilia per Salvini Premier.

“Ben 13 miliardi sono, poi, previsti per la nostra rete ferroviaria – prosegue -: il nuovo collegamento veloce Palermo – Catania – Messina, il ripristino ed elettrificazione della linea Palermo-Trapani via Milo, i collegamenti con gli aeroporti di Trapani Birgi e di Fontanarossa, la Caltagirone-Gela, per fare qualche esempio di opere attese da tempo, come annunciato dal ministero. Ringrazio ancora una volta il ministro Salvini, che continua a programmare e investire ingenti somme per la Sicilia, smentendo con i fatti le parole di chi per decenni ha bloccato lo sviluppo della nostra terra”.