Scomparsa Profiti, FdI: “Le sue rare qualità mancheranno ad un Paese intero”

Il gruppo di Fratelli d’Italia si stringe al dolore dei familiari del direttore generale di Azienda Zero Giuseppe Profiti, manager catanzarese, deceduto improvvisamente ieri sera. “Se ne va, un uomo che ha dimostrato in ogni suo ruolo e, soprattutto, nell’amministrazione sanitaria, determinazione, fermezza, lealtà e grandissimo senso di responsabilità. Le sue rare qualità non solo professionali ma anche umane, mancheranno ad un Paese intero. Ci lascia un professionista estremamente capace, onesto, sempre al servizio del prossimo e dedito al bene comune. Alla sua famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene, vanno i sensi del nostro cordoglio e la nostra vicinanza” afferma il gruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Calabria: Giovanni Calabrese, Filippo Pietropaolo, Giuseppe Neri, Luciana De Francesco, Sabrina Mannarino, Antonio Montuoro.