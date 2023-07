Operazione “Athena”, indagato passa dal carcere ai domiciliari

Nell’ambito dell’operazione Athena, il tribunale del Riesame di Catanzaro condividendo le tesi degli avvocati difensori Ettore Zagarese e Giovanni Mazzia ha riformato l’ordinanza cautelare nei confronti del 32 enne trebisaccese Davide Giuseppe Di Gioia, accusato di associazione a delinquere ex art. 416 bis c.p., di associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico e di due ipotesi di spaccio. Annullata dunque l’accusa per associazione a delinquere e per narcotraffico e disposta la revoca della misura carceraria per quella degli arresti domiciliari.