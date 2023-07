Scuola, il ministro Valditara pensa ai ‘tecnici’ del domani per la “gestione” del Ponte sullo Stretto: “Progetti speciali di offerta formativa”

“Dobbiamo pensare a progetti speciali di offerta formativa, per valorizzare le peculiarità del territorio, ne sto parlando con i presidenti delle Regioni: per esempio, il Ponte sullo Stretto ha bisogno di formare tecnici adeguati non solo per la sua creazione ma anche per la gestione, una volta fatto. Altro esempio, Cosenza ha una straordinaria facoltà di informatica: dobbiamo pensare a strutture produttive che possano sfruttare questa opportunità. Insomma con le Regioni vogliamo individuare aree per far sviluppare il territorio”.

Così il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara alla presentazione dei dati Invalsi alla Camera. Valditara ha detto che con l’Agenda sud sono stati previsti 2,5 miliardi di euro per la scuola al Mezzogiorno, un altro miliardo per creare più adeguate competenze di base, 600 milioni per le materie Stem, da usare in autonomia dalle scuole, 450 milioni per l’educazione digitale, poi ci sono fondi Pon per mezzo miliardo di euro da ripartire tra gli istituti.

“Monitoreremo nell’arco di un biennio il progetto e se i risultati saranno buoni lo estenderemo: da qui si ricostituisce l’Italia e il futuro”, ha concluso il ministro.