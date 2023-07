Saldi in Calabria, Casillo (Confcommercio): “Grande opportunità”

Dal prossimo 6 luglio parte in Calabria la stagione estiva dei saldi.

“L’avvio dei saldi è una data molto attesa sia dai commercianti che dai consumatori – dichiara Antonio Casillo, Presidente FEDERMODA Confcommercio Calabria Centrale – Area territoriale di Crotone – perché consente ai consumatori di acquistare prodotti che magari desiderano da tempo a un prezzo scontato, supportando le imprese del commercio del territorio. Quest’anno, però, il momento è particolarmente delicato per i negozianti: le condizioni climatiche degli ultimi mesi hanno di fatto inciso sul ciclo primaverile delle vendite nel comparto dell’abbigliamento e delle calzature frenando la vendita del campionario estivo.”

“In ogni caso – continua Casillo – i saldi estivi rimangono una grande opportunità per operatori del settore e consumatori, soprattutto in considerazione del lungo e recente periodo di restrizioni che ha, di fatto, stravolto la vita di tutti e quest’anno costituiranno un vero e proprio banco di prova per i consumi di moda”.

Secondo le stime dell’Ufficio Studi di Confcommercio, ogni persona spenderà in media 98 euro per l’acquisto di articoli di abbigliamento e calzature in saldo. La spesa è in linea con quella degli scorsi anni.

Saranno 26 milioni le famiglie interessate, ma anche numerosi turisti che raggiungono il Bel Paese per le vacanze con la possibilità di consumi in crescita rispetto allo scorso anno ma, soprattutto, una conferma del trend degli acquisti nei negozi di prossimità.

Il Presidente Casillo auspica che tutti i crotonesi acquistino “sotto casa” e privilegino la relazione diretta con il proprio commerciante di fiducia, garanzia di professionalità e sicurezza nell’acquisto, contribuendo, al contempo, a favorire il sostegno del tessuto economico locale.