Maxi operazione anti-ndrangheta, il sindaco di Crotone: “Grato a Gratteri, oggi un punto di svolta per la città”

”E’ un giorno di sole che squarcia il buio della notte. Quanto sta emergendo dalle indagini della Procura Distrettuale Antimafia mette in luce un sistema che ha soffocato questa nostra città per decenni. Siamo grati al dottor Gratteri, ai magistrati, ai Carabinieri, a quanti hanno condotto questa delicatissima indagine”. Così in una nota il sindaco di Crotone Vincenzo Voce.

“Quanto avvenuto oggi – aggiunge – segna un punto di svolta per Crotone. Così come è stato un punto di svolta l’ottobre del 2020. La città con il voto delle ultime amministrative ha voluto un cambiamento. Crotone ci ha chiesto un cambiamento radicale e noi lo stiamo operando. Respingiamo tutto quello che puzza di ‘ndrangheta, di corruzione, di malaffare. Lo abbiamo fatto in questi anni, con concreti atti amministrativi, e continueremo a farlo per il futuro”.

”Crotone – conclude Voce – intende respirare l’aria pulita della legalità. Noi ci stiamo impegnando al massimo. La coltre di buio su questa città si sta diradando. Dopo questa giornata siamo ancora più certi che la notte sta passando”.