Sanità, De Luca: “La Campania non farà come la Calabria, misure di guerra ma non medici da Cuba”

“Per il personale ovviamente dobbiamo deciderci a prendere delle misure di guerra. La Campania non vuole fare come la Calabria, non vogliamo prendere medici cubani, portiamo Cuba nel cuore, ma i medici cubani stanno bene a Cuba”. E’ un passaggio dell’intervento di Vincenzo De Luca alla cerimonia di inaugurazione del nuovo termografo digitale per Pet e Tac, a disposizione dell’ospedale Monaldi di Napoli.

“I giovani laureati di oggi sono piu’ svegli rispetto alla mia generazione – spiega il presidente della Regione Campania – Se un ragazzo si e’ laureato in medicina, mandiamolo in trincea, non perdiamo tempo. Meglio quel ragazzo laureato che quello che viene da Cuba, per quanto mi riguarda”.

De Luca evidenzia che per la Campania servono “prestazioni di qualita’ e garantite, non gente che viene per prendere una retribuzione oraria magari doppia di quella che prendono i medici italiani, senza la garanzia della qualita’ delle prestazioni”. Il ‘governatore’ torna poi sul problema che riguarda i concorsi.

“Facciamo dei concorsi che vanno deserti per l’area dell’emergenza – spiega – oppure, fatto il concorso, dopo 24 ore i vincitori lasciano l’ospedale e se ne vanno da altre parti. Non va bene, se fai il concorso devi rimanere almeno per due anni li'”.