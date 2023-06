Giannetta: “Daremo più forza alle produzioni calabresi con denominazione comunale (De.Co.)”

Approvata in Commissione Agricoltura la proposta di legge per l’istituzione del Registro regionale dei comuni con prodotti De.Co., finalizzata a valorizzare il legame identitario delle produzioni che hanno ottenuto la denominazione comunale De.Co. e a contribuire alla promozione delle peculiarità territoriali in una visione regionale forte e integrata.

Il primo firmatario, il Consigliere regionale Domenico Giannetta che, insieme all’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo, ha proposto la legge, é entusiasta: “I prodotti De.Co. sono una straordinaria testimonianza del territorio calabrese – dichiara Giannetta – in molti comuni ci sono produzioni eccellenti e prodotti tipici ad alto valore storico della tradizione locale. Con l’istituzione del Registro – continua il Consigliere forzista – intendiamo sostenere le De.Co e questo legame identitario, con politiche regionali strategiche e azioni integrate di promozione, comunicazione e marketing.

Ecco perché – continua Giannetta – il Registro avrà un proprio logo pubblicitario, un regolamento e un coordinamento regionale dei comuni con De.Co. che aiuti ad armonizzare e rendere più omogenee le procedure di attribuzione delle De.Co e stimolare la collaborazione tra i comuni e tra gli stessi e la Regione, fermo restando la loro piena autonomia in materia.

Abbiamo anche un’altra ambizione – continua ancora il Consigliere – lanciare un segnale culturale forte per orientare al consumo tipico, locale, di qualità, di tradizione.

Dobbiamo preservare il nostro patrimonio identitario – conclude Giannetta – e valorizzarlo con rinnovata coscienza sociale”.