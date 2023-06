La Calabria che emoziona in una dispensa: MI’NDUJO e MEC insieme per i 9 show food fra Lazio e Calabria

Insieme per promuovere le produzione autentiche, la filiera corta e le migliori esperienze manageriali di ritorno alla terra.

C’è intesa tra MI’NDUJO, la rete del cibo calabrese veloce, territoriale e di qualità ed il MEC, il Mercato delle Eccellenze di Calabria, piattaforma per l’internazionalizzazione dell’esperienza enogastronomica calabrese che a Cosenza raccoglie al suo interno più di 100 produttori ed artigiani del gusto, ambasciatori di quella Dieta Mediterranea che è nata proprio in questa regione, tra le più biodiverse d’Europa.

I 9 show food di MI’NDUJO, distribuiti tra Lazio e Calabria – è questo l’oggetto della partnership sottoscritta nei giorni scorsi – ospiteranno e rilanceranno la Dispensa dei prodotti MEC, una vetrina fisica ed ideale per la promozione e commercializzazione dei prodotti locali all’interno e all’esterno dei confini regionali, una confezione originale per una destinazione che è esperienziale anche e soprattutto per le emozioni del suo paniere agroalimentare ed enogastronomico.

Il progetto sarà presentato a Rende, nello show food di via Marconi, giovedì 15 alle ore 17 e a Roma, mercoledì 28, alla stessa ora, nel locale di Ponte Milvio.

Saranno, inoltre, organizzati eventi di degustazione per fare conoscere agli appassionati ed intenditori del panino sanizzo, rigorosamente cotto a vista e a Km0, le esperienze imprenditoriali del territorio e le loro produzioni di qualità.

Dai formaggi ai salumi, dai vini ai distillati, dalle conserve ai prodotti da forno. Sono, questi, alcuni degli ingredienti che troveranno alloggio nella Dispensa e che saranno protagonisti dei diversi momenti condivisi tra i due brand.

Si parte da via Marconi, a Rende con il primo della serie di incontri con il gusto e l’identità in programma da giovedì 15 a venerdì 30 giugno; per passare poi dallo show food Mi’ndujo di Ponte Milvio, dove l’evento degustazione si terrà per tutto il mese di luglio.