Istruzione: domani il ministro Valditara in Calabria per presentare piano contro dispersione scolastica

“Domani presenterò in Calabria l’Agenda Sud che include interventi anche in Abruzzo e Molise”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara in visita all’Aquila. “Noi porteremo anche qui un piano straordinario che permetterà a quelle Regioni che hanno risultati inferiori, per quanto riguarda le performance dei loro studenti, rispetto ad altre regioni, di recuperare il divario”.

L’Agenda Sud si propone di offrire ai ragazzi delle regioni meridionali dell’Italia le stesse opportunità di successo formativo, contribuendo a colmare il divario tra Nord e Sud in termini di abbandono scolastico e competenze specifiche. Valditara ha confermato che il progetto includerà risorse dedicate.

“Lo so che qui in Abruzzo – ha aggiunto – i dati relativi al rendimento sono ottimali e le percentuali di abbandono sono meno significative che altrove, ma non bisogna tralasciare nulla”. Il ministro ha anche ricordato che per la ricostruzione delle scuole sono stati investiti oltre 50 milioni di euro di cui 33 soltanto nel Comune dell’Aquila e circa 16 nel cratere. “Abbiamo anche destinato complessivamente mezzo milione di euro alle scuole dell’Abruzzo – ha aggiunto – con investimenti nelle mense, negli asili, grazie ai soldi del Pnrr”.