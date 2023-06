“Calabria da colorare”: la guida-album per tutta la famiglia ora disponibile su Amazon

La Calabria, con la sua storia millenaria, la natura mozzafiato e la ricca cultura, è una terra da scoprire e ammirare. E ora, grazie al libro “Calabria da colorare” dell’autrice Caterina Puccio, grandi e piccini possono vivere un’esperienza unica in questa regione affascinante. Questo libro cartaceo non solo offre un modo creativo per colorare, ma è anche una guida completa che svela i tesori e le attrazioni della Calabria, con preziosi consigli per i genitori.

I bambini possono dare libero sfogo alla loro creatività e immergersi nel mondo affascinante della Calabria colorando castelli antichi, paesaggi marini e molto altro ancora. Ogni illustrazione è accompagnata da brevi descrizioni che introducono i bambini alla storia e alle tradizioni calabresi, stimolando la loro curiosità e interesse per la regione.

Caterina Puccio ha pensato anche ai genitori che desiderano rendere il viaggio in Calabria un’esperienza indimenticabile per tutta la famiglia. Nel libro troveranno preziosi consigli e suggerimenti. I genitori potranno pianificare il loro viaggio in modo ottimale, sapendo di poter contare su un compagno affidabile che tiene conto delle esigenze dei più piccoli.

“Calabria da colorare” è disponibile in formato cartaceo, permettendo ai lettori di sfogliare le pagine e immergersi completamente nella bellezza della Calabria. Questo libro fisico offre un’esperienza tattile e coinvolgente, dove i colori prendono vita sotto le dita dei bambini, creando ricordi indimenticabili e sviluppando la loro creatività.

Per chi desidera acquistare “Calabria da colorare”, il libro è disponibile su Amazon. Bastano pochi clic per ordinare una copia e prepararsi a vivere un’avventura colorata nella splendida regione calabrese.