Billari: “Mistero su chiusura sede Genio Civile, trovare soluzione”

Il fatto e la circostanza che gli uffici del Genio Civile continuano a rimanere misteriosamente chiusi creando disagi e difficoltà per tutti gli operatori del settore e gli utenti che in quei locali svolgono le loro principali attività professionali è un qualcosa di assurdo ed inaccettabile queste le dichiarazioni del Consigliere Regionale Ing. Antonio Billari.

Ancora più assurdo è tuttavia il silenzio della regione Calabria che non vuole fornire una motivazione logica rispetto a questa situazione di ritardi ed inefficienze che dovrebbe prevedere certamente l’individuazione di una soluzione provvisoria ma alternativa nel mentre si procede con gli interventi per garantire l’agibilità dell’immobile dichiara Billari.

Nei prossimi giorni dichiara Billari scriverò al Presidente della Giunta Regionale della Calabria ed ai miei colleghi consiglieri del reggino in relazione al fatto che i professionisti reggini non debbano scontrarsi quotidianamente con un apparato burocratico lento e complesso tanto che perfino gli ordini professionali sono a lavoro per l’istituzione di un coordinamento per sopperire a queste mancanze.

Proseguirà conclude il consigliere regionale il nostro impegno in difesa del lavoro e di diritti che dovrebbero essere garantiti ma che in Calabria sembrano privilegi.