Rimodulazione Pac in Commissione Bilancio, Mammoliti (PD): “Rafforzare la depurazione sulla costa tirrenica”

“La commissione Bilancio, durante la seduta dello scorso 31 maggio, ha approvato importanti provvedimenti che adesso passeranno al vaglio del Consiglio. In particolare, con la rimodulazione del Pac 2007/13 si prevede un’implementazione di ulteriori 1.773.221,03 euro, portando così la dotazione già assegnata da oltre 18 milioni di euro a quasi 20 milioni per la messa in funzione dei sistemi depurativi nei comuni della costa tirrenica”.

Lo afferma in una nota il vicepresidente della commissione Bilancio Raffaele Mammoliti, del Pd. “La rimodulazione – prosegue – prevede inoltre la realizzazione di cinque contratti locali di sicurezza per un importo destinato di oltre 13 milioni di euro. Tali contratti saranno individuati dal tavolo di partenariato regionale su proposta dei prefetti delle rispettive province. I beneficiari saranno i comuni singoli e/o associati e le province. Sono previsti, inoltre, interventi integrati finalizzati alla realizzazione, sistemazione ed attrezzature di aree verdi in stato di degrado destinate a diventare luoghi di aggregazione sociale e aree per lo sport è il tempo libero. Sono poi previsti interventi per favorire aree attrezzate per piccole iniziative imprenditoriali, impianti tecnologici per rendere più sicuri i luoghi pubblici. Oltre 2 milioni di euro sono destinati alla riqualificazione di immobili per realizzare presidi di sicurezza (caserme e alloggi) destinate alle forze di polizia. Infine strategico e significativo la riqualificazione di un immobile per un importo di 2,5 milioni confiscato alla criminalità organizzata nel comune di Tropea per la realizzazione di un presidio di sicurezza anche con quota di cofinanziamento a valere su altri fondi o programmi regionali e nazionali”.

“Considero tali scelte – conclude Mammoliti – un positivo segnale di rafforzamento dei presidi di sicurezza con importanti sostegni alla crescita civile e culturale che sono sicuro potranno contribuire a migliorare la qualità della vita dei cittadini e dei territori”.