Stati Generali dei Rifiuti in Calabria: il bilancio dell’evento

E’ stato un incontro costruttivo, con relatori di ampia esperienza tecnica e conoscenza appropriata sul tema dell’evento svoltosi presso il Teatro Cilea di Reggio Calabria, giovedì 18 maggio 2023 e cioè “Gli stati Generali dei Rifiuti in Calabria”.

Organizzato da Ricicla.tv realtà ormai affermata sul web nel campo dell’Economia Circolare ha visto alternarsi, rispondendo alle domande della Direttrice dell’emittente Monica D’Ambrosio, amministratori e tecnici con la partecipazione dell’interessata platea composta da imprenditori, direttori di impianti, politici che hanno confermato con la loro presenza l’interesse verso la problematica dei “rifiuti” nella nostra regione.

I lavori sono iniziati con la lettura di una mail inviata da Anna Parretta, presidente di Legambiente Calabria che nonostante l’invito ha preferito disertare l’evento “costituiscono ragioni ostative – scrive nel messaggio – la presenza tra gli sponsor, finanziatori dell’evento, di alcune aziende che seguono linee antitetiche alle politiche portate avanti da Legambiente sui territori. Con l’auspicio di future occasioni di incontro e confronto sulle importanti tematiche oggetto dell’evento”

In collegamento video il primo intervento è stato con Valeria Frittelloni, Responsabile dell’Area Gestione e Tecnologie del Centro Nazionale per i rifiuti e l’economia circolare di ISPRA. Due gli interventi nel corso della mattinata che hanno in particolare riguardato lo stato dell’arte sui rifiuti in Calabria “nell’ultimo rapporto ISPRA abbiamo registrato un incremento molto importante sulla raccolta differenziata – ha esordito – se si pensa che nel 2013 eravamo intorno al 15% di raccolta a livello regionale e nell’ultimo rapporto, dati 2021, si certifica oltre il 50%. Questo però non è sufficiente perché sappiamo che l’obiettivo a livello nazionale nel 2012 prevedeva il raggiungimento di oltre il 65% di differenziata e quindi siamo molto al di sotto nonostante i progressi fatti”.

Il Dirigente Generale del Dipartimento territorio e Tutela dell’Ambiente della Regione Calabria, Salvatore Siviglia ha posto l’accento sul nuovo sistema dei rifiuti che ha in pratica eliminato le vecchie ATO “per una struttura più lineare e piu’ dinamica a gestione centralizzata sia sull’aspetto rifiuti che sulla parte idrica in pratica, l’Arrical – ha dichiarato – ad oggi abbiamo avviato un serrato confronto con le amministrazioni comunali che per legge comunque dovranno aderire alla struttura, attualmente abbiamo già l’adesione di 150 sindaci e puntiamo entro l’estate ad avere adesione piena.

Bruno Gualtieri, Commissario Arrical, nominato di recente dal Presidente Regionale Occhiuto, ha voluto rimarcare il suo intervento sulla nuova strategia del piano dei rifiuti “che non riguarderà soltanto i TMB ma anche il recupero del materiale le cosiddette linee ReMat (recupero materiale) perché l’obiettivo a cui bisogna puntare non è più la raccolta differenziata ma il riciclaggio anche se per raggiungere il 65% della differenziata entro il 2035 bisognerà pensare a produrre almeno un 80% di differenziata.

Ha giocato in casa Carmelo Versace, Sindaco Facente Funzioni della Città Metropolitana di Reggio Calabria “abbiamo partecipato a bandi per 100 milioni di euro – ha evidenziato alla stampa intervenuta – e ne sono arrivati già 12 nel nostro territorio metropolitano, quindi siamo molto tranquilli sulla progettazione, abbiamo pensato ad una raccolta dell’indifferenziato e della differenziata su quello che erano gli impianti che venivano a mancare ragionando per singolo territorio per tutti i 97 comuni dell’area”

Altro intervento quello di Crescenzo Pellegrino, Presidente Sezione Ambiente Unindustria Calabria, che ha incentrato il suo intervento sull’integrazione tra pubblico e privato “svolta necessaria e positiva verso il settore ambientale, in quanto come privati abbiamo sempre supportato la crescita della raccolta differenziata con impianti da noi gestiti che hanno procurato benefici sia al territorio sia all’aspetto occupazionale”.