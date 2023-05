Croce Rossa, Molinaro (Lega): “Grati a uomini e donne che supportano persone più vulnerabili”

”Un augurio affettuoso a tutti coloro che, nei diversi ruoli, operano nella Croce Rossa e che, con professionalità, adattandosi sempre alle nuove esigenze offrono il loro supporto e assistenza alla persone più vulnerabili”. Lo afferma Pietro Molinaro, Consigliere regionale della Lega in Calabria, in occasione della giornata mondiale della Croce Rossa”.

“Ricordo, ma non solo, il loro impegno durante il periodo del Covid – aggiunge – con servizi senza sosta a situazioni e persone in difficoltà. La Croce Rossa, ispirandosi ai principi di umanità, imparzialità e neutralità, costituisce una rete globale che contribuisce a coordinare i soccorsi. A questi uomini e donne va la mia gratitudine ed in particolare ai 24 Comitati Territoriali che operano in Calabria che agiscono nelle più diverse situazioni, facendo anche fronte a fatiche e pericoli di varia natura”, conclude Molinaro.