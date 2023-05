Scutellà: “Commissariamento INPS e INAIL per fame di potere e poltrone. Inaccettabile”

”È inaccettabile il commissariamento da parte del governo dell’Inps così come dell’Inail. Ennesimo decreto no-sense messo in piedi per destituire dal suo mandato il presidente dell’Inps. Pasquale Tridico, orgoglio della nostra Calabria, ha svolto il suo incarico in maniera eccelsa nel periodo più difficile per il nostro Paese e lo ha fatto mettendo al servizio dei cittadini la sua incontestabile competenza e professionalità. La fame di potere e di poltrone di questo governo è insaziabile”.

Lo afferma la deputata del M5S Elisa Scutellà.