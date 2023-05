Covid, scendono i contagi in Calabria (+89). Un morto nelle ultime 24h

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 636799 (+89) rispetto a ieri. Il tasso di positività si attesta, quindi, al 5,88%.

Attualmente i positivi in Calabria sono 831 (-106 rispetto a ieri); di questi, 718 sono in isolamento (-112 rispetto a ieri), 108 ricoverati (+6 rispetto a ieri), e 5 in rianimazione. Nella giornata odierna si registrano 194 guariti, che portano il numero complessivo a 632.556, e un morto, per un totale di 3.412 deceduti dall’inizio della pandemia.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 4337111 (+1.514).

– Catanzaro: CASI ATTIVI 235 (23 in reparto, 4 in terapia intensiva, 208 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 114329 (113877 guariti, 452 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 289 (43 in reparto, 1 in terapia intensiva, 245 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 189945 (188427 guariti, 1518 deceduti) .

– Crotone: CASI ATTIVI 46 (17 in reparto, 0 in terapia intensiva, 29 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 60219 (59934 guariti, 285 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 142 (18 in reparto, 0 in terapia intensiva, 124 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 210048 (209114 guariti, 934 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 31 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 24 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 53849 (53645 guariti, 204 deceduti).