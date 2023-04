Regione e Amazon insieme per vendite online, l’assessore Varì: “Avvio ufficiale del corso di formazione”

“Siamo entusiasti di annunciare l’avvio del corso di formazione, in collaborazione con Amazon, che darà la possibilità agli imprenditori della Calabria di acquisire nuove competenze e strumenti fondamentali per aumentare il proprio successo nel mondo digitale, non solo sul mercato nazionale ma anche su quello internazionale”.

Lo afferma l’assessore regionale allo Sviluppo economico e Attrattori culturali, Rosario Varì, annunciando il corso intensivo gratuito che sarà tenuto online da Amazon nei giorni 8, 9 e 10 maggio.

“Questa iniziativa – prosegue Varì – è un ulteriore passo in avanti verso la promozione del territorio calabrese sul mercato globale, che rappresenta una grande opportunità di crescita per le nostre aziende. Il corso si inserisce inoltre nel solco di altre iniziative della Regione, tra cui il bando per il Digital Export, che incoraggia gli imprenditori calabresi a sviluppare le loro attività all’estero attraverso l’uso di strumenti digitali e la presenza di ‘Digital Temporary Export Manager’.

La Calabria ha un grande potenziale e siamo impegnati a fornire tutte le opportunità e il supporto necessari per fare crescere la nostra economia e la presenza della nostra regione sui mercati internazionali. Siamo certi che il corso di formazione in collaborazione con Amazon avrà un impatto positivo sulla competitività delle nostre aziende ed attendiamo di valutare i risultati tangibili di questa collaborazione”.