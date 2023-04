Rosario Stanizzi neo vicedirettore dell’Agi. Mancuso: “Apporto prezioso per una delle agenzie di stampa più radicate in Italia e nel mondo”

“Congratulazioni vivissime al giornalista catanzarese Rosario Stanizzi, nominato vicedirettore dell’ ‘Agenzia Giornalistica Italia’.

La sua serietà deontologica, il suo sperimentato rispetto per la verità sostanziale dei fatti e il suo patrimonio professionale, che ha preso avvio nel Giornale di Calabria diretto dal presidente dell’Ordine dei Giornalisti Giuseppe Soluri e si è accresciuto perlopiù in Calabria, anche attraverso la collaborazione con qualificate testate nazionali, saranno un apporto prezioso per una delle Agenzie di stampa tra le più radicate in Italia e nel mondo”.

Lo dichiara il presidente del Consiglio regionale, Fillippo Mancuso.