NSC Calabria: “Indignazione per satira sessista verso il Governo”

“Esprimiamo solidarietà al Premier Meloni poiché riteniamo che accanto al rispetto del diritto di satira e di critica, vi sia anche il diritto di indignazione, ritenendo che siano stati lesi i principi valoriali in cui crediamo.

Il nostro ruolo di sindacalisti dei carabinieri talvolta ci contrappone agli esponenti di Governo per chiedere maggiori tutele per i nostri associati, ampliamenti di risorse e provvedimenti legislativi ad hoc per migliorare la condizione lavorativa dei carabinieri, ma ciò avviene sempre nell’alveo del rispetto istituzionale e nel massimo riguardo dei nostri interlocutori. Riteniamo che nei confronti del Premier del nostro Governo lo strumento comunicativo utilizzato da satira politica abbia oltrepassato il limite della decenza, cadendo in un volgare sessismo che NSC Calabria condanna e persegue in ogni sua manifestazione.

La presa di distanza di NSC Calabria si unisce alla condanna bipartisan del mondo politico e istituzionale che ha espresso la piena solidarietà al Presidente del Consiglio”.

E’ quanto su legge in una nota del segretario regionale NSC Calabria, Luca Spagnolo