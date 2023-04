“Sodomìa. Vita di un boss e di un operaio nella città del potere”, è uscito il nuovo libro di Saverio Di Giorno

E’ uscito il nuovo volume di Saverio Di Giorno dal titolo “Sodomìa. Vita di un boss e di un operaio nella città del potere”. Hanno collaborato il magistrato Otello Lupacchini (autore della prefazione), l’insegnante e attivista Claudio Dionesalvi e il giornalista e scrittore Claudio Cordova (autore della postfazione).

Sinossi

“Due uomini. La stessa terra: la Calabria. Origini simili eppure, l’uno divenuto un Boss, mentre l’altro un anonimo Operaio. La Calabria all’uno concede privilegi, all’altro impone solo privazioni. E i due si incrociano inconsapevolmente. Uno può tutto “anche corrompere Dio” se vuole, l’altro evita “di sognare i desideri inarrivabili”. L’uno ha gestito pezzi di storia italiana, l’altro l’ha subita. Opposti. Forse. Perché alla fine delle loro esistenze, i due potrebbero aver vissuto l’uno la vita dell’altro. I cattivi vincono e i buoni diventano cattivi o perdono. Due storie vere. Dal 1970 ad oggi. I corrotti e i corruttori. I retroscena e gli accordi indicibili. I nomi e i cognomi degli appartenenti ai gruppi deviati corroborati da documenti e testimonianze. Tra questi due, l’autore. Prova a mettere in ordine i fatti insieme ai loro ricordi. A stabilire le colpe e le condanne. Capire chi sono i responsabili e quando tutto è iniziato. Vuole fuggire da Sodoma, la Città del Potere, dove ogni rapporto è di Potere e Sopraffazione, ma le colpe si confondono. Soprattutto quando i due, improvvisamente si trovano a parti invertite e proprio alla fine, la storia potrebbe ricominciare. Un racconto al contempo personale e universale. Di formazione e storico. Un racconto che è reportage giornalistico, ma prova ad accostarvi il livore di una lettera ad un futuro lontano.”

Saverio Di Giorno nasce a Paola nel 1998. Studia al Liceo Scientifico di Scalea “P. Metastasio” e durante quegli anni si avvicina al mondo dell’attivismo e del giornalismo. Varie le esperienze svolte attraverso il Punto Luce Save the Children e con Libera nel presidio “L. Ferrami”. Sono gli anni in cui il comune di Scalea viene sciolto per infiltrazioni mafiose e quegli eventi segnano la produzione letteraria. In seguito, si laurea in Scienze Politiche all’Università Federico II e in Statistica all’Università di Bologna.

Gli studi accompagnano la scrittura e si alternano ad esperienze estere e attività teatrali. Attualmente si divide tra la Calabria e Napoli dove svolge un Dottorato di Ricerca sull’analisi economica della criminalità organizzata

Le prime esperienze giornalistiche sono sul blog della giornalista Francesca Lagatta “La Lince”, subito dopo è nella redazione di una nuova realtà locale “Il Meridione”, diretto da Francesco Cirillo. Terminata l’esperienza con il meridione inizia a collaborare con la redazione cosentina “ICalabresi” e con quella campana “Informare”. Attualmente collabora con “Iacchitè” (con cui firma alcune inchieste che producono un’interrogazione parlamentare) e con la rivista culturale “Dedizioni”. Saltuariamente è ospite di trasmissioni radiofoniche locali. Ha collaborato con il reporter della Stampa Domenico Quirico per reportage sulla Stampa e lo stesso Quirico cura la prefazione del racconto-inchiesta Teorema Cosenza (2020).

Store Mondadori – https://www.mondadoristore.it/Sodomia-Vita-boss-operaio-Saverio-Di-Giorno/eai979122147053/