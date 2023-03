Sanità, Straface (FI): “Sinergia per riorganizzare settore servizi dipendenze patologiche”

“Riorganizzare il settore del sistema dei servizi sulle dipendenze patologiche partendo dalle fondamenta. E’ con questo obiettivo che ho incontrato a Catanzaro, insieme alla dirigente del Dipartimento Tutela della salute e servizio socio-Sanitari Maria Bernardi, rappresentanti delle comunità terapeutiche calabresi, il direttivo di Calabria Crea”.

Lo afferma Pasqualina Straface, consigliere regionale di Forza Italia in Calabria e presidente della terza commissione regionale Sanità. “Nelle vesti di delegata dal presidente della Regione, Roberto Occhiuto, alle politiche sulle dipendenze patologiche che rientrano in ambito sanitario – osserva – ho sottolineato la mission del governatore che è quella di lavorare per potenziare il sistema dei servizi socio-saniari del pubblico, con i SerD e del privato sociale accreditato, con le comunità terapeutiche.

Le istituzioni, la Regione Calabria primariamente, hanno il dovere di mettere in atto politiche e interventi di netto contrasto a quei fenomeni, anche patologici, attraverso il potenziamento degli interventi di prevenzione nei principali luoghi educativi e un’adeguata offerta di servizi pubblici dei SerD e delle comunità terapeutiche per la presa in carico precoce, la cura e il reinserimento sociale di quanti sono vittima di questo drammatico fenomeno”.