Crotone: il M5S rende omaggio alle vittime del naufragio

Un silenzio doveroso e ossequioso verso le vittime del naufragio a Crotone ha accompagnato nella mattinata di oggi una delegazione di parlamentari e consiglieri regionali del M5S, composta da Vittoria Baldino, Davide Tavernise, Francesco Afflitto ed Elisabetta Barbuto.

La delegazione del M5S ha raggiuto il Palamilone per rendere omaggio alle vittime e alla popolazione crotonese.

“Ci sono momenti di dolore profondo che colpiscono l’umanità nella sua interezza. Momenti che devono portare la politica alla riflessione perché l’umanità non può smarrire se stessa, e chi è chiamato a compiere scelte politiche deve assumersi le sue responsabilità. Bambini, uomini e donne, vite in viaggio alla ricerca di una esistenza migliore non possono spezzarsi sulle nostre coste. Oggi il silenzio ossequioso, domani la battaglia politica perché queste morti abbiano la loro giustizia ma soprattutto perché di queste morti non se ne vedano mai più” – così Vittoria Baldino in una breve dichiarazione subito dopo la visita alle vittime del naufragio e alla città di Crotone.